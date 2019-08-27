到飯店早餐吃到飽有優惠　2人同行1人免費、4人揪團價300元有找



▲神旺飯店早餐Buffet吃到飽2人同行1人免費。（圖／神旺飯店提供）



記者黃士原／台北報導

一般飯店的早餐都只供應住客，但大台北地區有3家飯店一般消費者可以付費用餐，而且還有優惠，瓏山林台北中和飯店新北市里民凡憑身分證享72折（320元），4人以上揪團6折（260元），而神旺大飯店伯品廊西餐廳則是2人同行1人免費。





▲8套主餐無限吃到飽，瓏山林中和飯店早餐每人500元有找。（圖／瓏山林中和飯店提供）



瓏山林台北中和飯店

瓏山林台北中和飯店推超狂早餐專案，即日起不分平假日，每人只要440元+10%就可享用8套經典早餐無限吃到飽。所有餐點皆現點現做，等候同時還可享用餐檯上的手工麵包、新鮮蔬果及多款果汁。

瓏山林台北中和飯店早餐時段推出8套西式主餐吃到飽，吃完一套早餐沒有飽足感還可再無限續點，8套早餐包含美式早餐、義士帕尼尼、墨西哥牛肉脆餅、班尼迪克蛋、焦糖蘋果法式吐司、水果鬆餅佐鮮奶油、香料雞肉口袋餅及素食早餐等。餐點皆現點現做，8套經典主餐外自助餐檯上也有各種新鮮生菜沙拉，搭配主廚特調多款醬汁。

為回饋新北市居民的支持，新北市里民凡憑身分證享用早餐即可享優惠價，每人320元+10%（72折）；4人以上揪團價260元+10%/人（6折）。





▲古早味擔仔麵。（圖／神旺飯店提供）

神旺大飯店

神旺大飯店伯品廊西餐廳推出「Good Morning！元氣朝食應援」專案，即日起至2019年12月24日，不分平假日，凡2人同行，於上午6:30至9:30至伯品廊西餐廳用餐，即享1人免餐費優惠，原價每位598元+10%，優惠期間平均每位只要359元(已含服務費)，就能於優雅寬敞的用餐空間品嚐精緻豐盛的早餐Buffet。

餐檯菜色除了有現煮的古早味擔仔麵、各式精緻冷盤及現烹熱食，還有熱騰「夯」番薯、新鮮寶島水果，和由神旺飯店知名的普諾麵包坊供應拿手的各式手工麵包，搭配香醇咖啡、鮮乳或無糖豆漿。而喜愛麵包的食客更可大肆享用高人氣「普諾麵包坊」供應的手工麵包。





▲捷絲旅台北三重館Just Café捷食藝多款蛋料理。（圖／捷絲旅提供）

捷絲旅台北三重館

捷絲旅台北三重館Just Café捷食藝供應一般民眾享用週末早午餐，以晶華最著名的美國爐烤肋眼牛排為號召，選用美國choice等級重約9公斤的肋眼牛肉，搭配法籍主廚設計的酥皮鮭魚捲、多款蛋料理 (西班牙洋芋絲烘蛋、義大利肉醬溫泉蛋、煙燻鮭魚班尼迪克蛋、低溫烹調豬五花太陽蛋)。

JustCafé捷食藝每週六、日早上11點開始則對外開放早午餐服務，每人380元起。