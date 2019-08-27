陸客不來！觀傳局：招各國遊客有法、籲開放中東6國免簽

▲陸客來台限縮令，直接衝擊全台觀光，尤其是台北市首當其衝。（圖／取自中正紀念堂網站）

記者彭懷玉／台北報導

陸客來台限縮令，直接衝擊全台觀光，尤其是台北市首當其衝，對此，北市積極召開多次專案會議、收集各界聲音，並擬訂相關策略，針對國內外旅客及不同海外市場，規劃相關優惠專案，並將提升台北市的城市美學及旅遊環境，同時密切與中央合作，藉此吸引更多國內外旅客在台旅遊消費，提振觀光產業。

▲規劃相關優惠措施，包括「北北基好玩卡」等，盼國人多到北市旅遊。（圖／北市府觀傳局提供）

北市觀傳局長劉奕霆表示，觀光推廣部分，除與旅宿業、高鐵等交通業者合作，規劃相關優惠措施，包括「北北基好玩卡」等，盼國人多多到北市旅遊。針對海外旅遊市場，觀傳局下半年已積極結合觀光旅遊業者前往日本、韓國、俄羅斯、泰國、印尼等地進行宣傳推廣，也針對不同市場的特性，加強推廣誘因。





▲針對印尼市場，規劃穆斯林旅客喜愛的景點、清真認證餐廳及伴手禮店家，讓印尼旅客體驗台北穆斯林友善環境及優質旅遊。（圖／北市府觀傳局提供）

例如日本市場規劃加碼抽現金50萬日幣大奬及來回機票的活動，且依照日本旅客喜愛小巧精緻，富在地風味的特性，與多家知名文青復古風餐廳及伴手禮業者合作，以吸引日本旅客前來觀光消費。另針對印尼市場，規劃穆斯林旅客喜愛的景點、清真認證餐廳及伴手禮店家，讓印尼旅客體驗台北穆斯林友善環境及優質旅遊。

泰國市場部分，結合航空公司及線上平台，除提供優惠產品，也針對泰國朋友喜愛打卡拍照的特性，與台北好吃好玩好拍的店家合作，讓泰國朋友可以在網路社群留下滿滿的回憶。針對韓國市場，依照韓國旅客喜愛高品質旅宿的特性，特別與台灣星級旅館協會合作，規劃優惠方案，讓韓國旅客體驗北市優質的旅宿環境。至於中國市場，與上海文化旅遊局合作微遊雙城，以MICE商務旅遊為推廣重點，展現台北會展的軟硬實力，吸引更多商務旅客前來。

▲「白晝之夜」每年舉辦總吸引許多年輕客群參與。（圖／業者提供）

城市優化部分，加強環境美化、商圈及夜市的優化，以及提升城市美學，並針對5千人以上的大型活動如跨年晚會、台北燈節、白晝之夜等，提升其國際品牌及全球知名度，並結合活動與市場面，吸引更多國際旅客慕名而來的同時，並開拓產業商機。

▲以卡達(Qatar)為例，每人平均10天的花費(不含機票)約4,200美金(約新台幣12萬6,000元)，平均每日420美元。（圖／達志影像／美聯社）



另外，台北市已於8月22日與行政院院會協請中央協助，擴大免簽國家包括中東GCC海灣6國。以卡達(Qatar)為例，每人平均每個假期(10天)的花費(不含機票)約4,200美金(約新台幣12萬6,000元)，平均每日420美元，遠高於消費力強的日本旅客256.56美元及陸客252.21美元(依觀傳局107年來台旅客在台北消費動向調查報告)。

對中東GCC旅客而言，台北有許多強項包括環境安全、人民友善、景點及購物中心多、交通便利等優勢，加上北市已積極提升穆斯林友善環境，相信未來配合簽證開放，將可吸引更多高端消費的GCC旅客至北市旅遊。