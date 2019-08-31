台版HARBS！宜蘭千層蛋糕「一口吃到4種水果」只要160元

▲Gather cafe食聚隱身宜蘭壯圍民宅。（圖／IG @shinnnnney_food、＠_.shuangshuang授權提供）

記者蕭筠／綜合報導

不輸日本「HARBS」的水果千層來了！一家隱身於宜蘭壯圍鄉的蛋糕店，雖是低調的民宅外觀，不過堅持純手工製作甜點、蛋糕的手藝可是一點也不馬虎，只因老闆要求每天備料、販售新鮮甜點；其中最受歡迎的2大人氣甜點就是水果千層以及芋泥千層蛋糕，不但用料實在，一塊蛋糕就能吃到4種水果滋味，就連芋泥也是夾上滿滿3層，讓人超心動，再加上價格相對親民，許多特地到訪的網友們都直呼「有水準」，甜點控們絕對不能放過。

▲Gather cafe食聚人氣甜點水果千層、芋泥千層蛋糕。（圖／IG @shinnnnney_food授權提供）

▲Gather cafe食聚人氣甜點水果千層媲美日本「HARBS」的水果千層蛋糕。（圖／IG @shinnnnney_food授權提供）

▲Gather cafe食聚芋泥千層蛋糕有滿滿的芋頭內餡。（圖／IG @shinnnnney_food授權提供）

許多部落客力推位於宜蘭縣壯圍鄉的「Gather cafe食聚」，只見蛋糕店打造成民宅外觀，有種回到家的踏實感，一進入店內則可看見用木頭打造出來的溫馨，可以看出店家在裝潢上也下了不少功夫，不過事實上，多數人是為了高CP值的甜點才特地來嚐鮮。

其中高人氣甜點非水果千層、芋泥千層蛋糕莫屬，尤其水果千層可是被大讚媲美日本「HARBS」的水果千層，只見水果千層裡夾滿芒果、奇異果、火龍果、香蕉等4種水果，配色豐富、口感紮實，忍不住讓人想一口接著一口，價格也只要160元；芋泥千層則有厚厚的3層真材實料且不甜膩，再搭配Q軟餅皮，屬芋頭控的你們絕對會瘋狂；除外，美食部落客也特別介紹一款抹茶千層，不僅有滿滿的抹茶內餡，外層餅皮更灑上脆脆的杏仁脆片，營造多層次口感，果然沒令人失望。

▲Gather cafe食聚有民宅外觀，內部用木頭裝飾十分溫馨。（圖／IG @shinnnnney_food授權提供）

▲Gather cafe食聚店內用木頭作為設計十分溫馨。（圖／IG @_.shuangshuang授權提供）

來過「食聚」的網友也紛紛在網上力推，儘管店內內用空間較少，以及假日營業日排隊人數多，讓許多前來品嚐的人可能只能外帶或是需要等候一段時間，不過許多人還是一吃成顧， 大讚「吃得到店家的用心」、「感受到巧思與巧食的結合」、「純手工製作的美味甜點，甜而不膩」，好評多多；另提醒該店每日甜點及蛋糕數量有限、賣完為止。

▲Gather cafe食聚另一款抹茶千層蛋糕外層灑滿杏仁碎片。（圖／IG @_.shuangshuang授權提供）

▲Gather cafe食聚抹茶千層蛋糕擁有濃郁的抹茶內餡。（圖／IG @_.shuangshuang授權提供）

Gather cafe食聚

電話：03-9385868

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路2段277號

營業時間：10:00-17:00

星期四公休日（如調整休假，依臉書公告為主）

P.S.不開放預訂位置～感謝