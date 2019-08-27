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躍升獨木舟勝地！「港南運河公園」變身水陸兩棲新據點

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▲港南運河公園。（圖／新竹市政府城市行銷處 提供）

▲閒置多年的「港南運河公園」今夏改造後重新開放。（圖／新竹市政府城市行銷處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

未來想划獨木舟不用再到新北、宜蘭！閒置多年的「港南運河公園」今夏改造後重新開放，親子交通公園、push bike滑步車體驗區、共融式遊具、自行車驛站等設施，為新竹市水岸再添一親子樂園，水域淨化後，明年底還能划獨木舟。

▲港南運河公園。（圖／新竹市政府城市行銷處 提供）

▲港南運河公園變身「水陸兩棲」的親水聖地，明年底完工後，新竹市也有乾淨安全的水域舉辦常態性獨木舟水上活動。

市府將投入9,000萬經費辦理「新竹市港南運河水質水量優化」，著手推動全區水質淨化、河道疏通，要讓港南運河公園變身「水陸兩棲」的親水聖地，明年底完工後，新竹市也有乾淨安全的水域舉辦常態性獨木舟水上活動。

新竹市長林智堅表示，港南運河寬20公尺、長1500公尺，是新竹市八大景之一，且周邊海埔新生地歷經多年生態演變，造就了多樣且珍貴的生態環境。過去因景觀缺乏整理，新竹市民對港南運河公園相當陌生，常常「路過」卻錯過運河美景。改造後也新增親子遊樂設施、設置自行車驛站，成為旅客前往17公里海岸線必到的新據點。

▲港南運河公園。（圖／新竹市政府城市行銷處 提供）

▲港南運河寬20公尺、長1500公尺，是新竹市八大景之一。

城市行銷處表示，「港南運河水質水量優化」計畫，主要是考量到未來將引入獨木舟等常態性親水活動，需要有穩定水質、定量基本水位，港南運河流速較慢、水源較少且無法控制，因此計畫針對港南運河的水質深入研究並研擬淨化方式，並希望加速水體調動效率、避免淤塞，並達到「水質無虞、水量平穩」的狀態。

▲港南運河公園。（圖／新竹市政府城市行銷處 提供）

▲市府日前在港南運河公園試辦獨木舟體驗活動「試水溫」，開放報名後1小時內就額滿。

市府日前在港南運河公園試辦獨木舟體驗活動「試水溫」，活動開放報名後1小時內就額滿，當天更吸引百名水上活動愛好者同樂，未來預計也將不定期舉辦獨木舟體驗，民眾休假又多一處親水新勝地。

關鍵字： 新竹旅遊 港南運河公園

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