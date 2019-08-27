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不再是吃到飽！寒舍艾麗義式餐廳9/1起改推單點及套餐

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▲不再是吃到飽！寒舍艾麗義式餐廳9/1起改推單點及套餐。（圖／寒舍艾麗提供）
▲寒舍艾麗義式餐廳9/1起改推單點及套餐，上圖為4人分享餐。（圖／寒舍艾麗提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

寒舍艾麗酒店9月1日起La Farfalla餐廳全面升級，義籍主廚Giorgio Pappalardo攜手專業廚藝團隊推出道地傳統義式料理，有傳統家常菜、霸氣海鮮百匯與派對分享美食，全新菜單除了可以單點(280元起)之外，更推出商業午餐980元起、假日雙人午間套餐1,280元起，與四人分享餐每位1,980元起。

義籍主廚Giorgio Pappalardo重新打造開放式中島廚房變身為小型義大利市集，展示新鮮手工起司、鮮美多樣的季節海味及時令蔬果，搭配傳統開胃小點Cicchetti與師傅製作各式義大利麵包含寬帶麵、天使麵、麻花捲麵等。主廚運用這些豐富食材打造最經典的義式美味，並增添賓客與主廚互動的機會，提供獨一無二的「義」國用餐體驗。

▲不再是吃到飽！寒舍艾麗義式餐廳9/1起改推單點及套餐。（圖／寒舍艾麗提供）
▲創「義」市集，豐富現流海鮮及主廚製麵區。

義式經典菜餚有北義米蘭發源的米蘭式盤克夏豬排‧芝麻葉‧香甜番茄、源自於羅馬的麵食佩科里諾羊乳酪燉鴨醬手工寬帶麵、魚卵義大利麵升級的北海道干貝薩丁尼亞魚卵天使麵、威尼斯必吃美食料理海虎蝦青豆墨魚醬義大利麵等。

中島展示區，當日現流的淡菜、鮮蝦、海膽、生蠔與龍蝦…等新鮮海鮮映入眼簾，這也是霸氣海鮮百匯系列食材，推薦菜色有每日精選海鮮冷盤、酥炸透抽‧海鮮‧蒜味蛋黃醬、櫛瓜蟹肉番茄燉飯，其中每日精選海鮮冷盤每日提供7-8款的現流海鮮，內容物依照賓客喜好自由組合，再佐以自製雞尾酒醬或薑醋汁。

▲不再是吃到飽！寒舍艾麗義式餐廳9/1起改推單點及套餐。（圖／寒舍艾麗提供）
▲米蘭式盤克夏豬排‧芝麻葉‧香甜番茄。

▲不再是吃到飽！寒舍艾麗義式餐廳9/1起改推單點及套餐。（圖／寒舍艾麗提供）
▲北海道干貝薩丁尼亞魚卵天使麵。

▲不再是吃到飽！寒舍艾麗義式餐廳9/1起改推單點及套餐。（圖／寒舍艾麗提供）
▲佩科里諾羊乳酪燉鴨醬手工寬帶麵。

延續義式餐桌分享共食的文化，全新菜單也特別設計4人、雙人分享式套餐，4人分享餐的前菜有起司、冷肉與酥炸海鮮，輕鬆開啟味蕾的歐洲之旅；巧妙運用時令海鮮及嚴選肉品打造三款「拼盤主食」，包含肉食主義必點的炭烤肉類拼盤、海味十足的炭烤海鮮拼盤及鮮蝦搭鮮魚加上美國肋眼牛排或羊肉串、義式碳烤春雞或香料黑豬肉串綜合的炭烤特製每日精選海陸拼盤，配菜則為黃金薯條與焗烤麵疙瘩，推薦三五好友或小家庭一起來分享。

▲不再是吃到飽！寒舍艾麗義式餐廳9/1起改推單點及套餐。（圖／寒舍艾麗提供）
▲炭烤特製每日精選海陸拼盤。

關鍵字： 美食情報 寒舍艾麗

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