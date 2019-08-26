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超神！板橋「百年土地公廟」後巷彩繪完成 里鄰免費申請美化

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▲新北市板橋區福星宮後巷區域有土地公彩繪。（圖／新北市政府水利局提供）

▲新北市板橋區福星宮後巷區域有土地公彩繪。（圖／新北市政府水利局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

神明變Q了！新北市板橋區成和里有2座近百年的土地公廟，分別為潤德宮及福星宮，為讓土地公守護地方的意象凸顯出來，市府水利局於後巷區域進行彩繪，Q版神明、廟會、舞龍舞獅等當地特色圖像，透過藝術家巧手活潑呈現，相當有意思。

▲新北市板橋區福星宮後巷區域有土地公彩繪。（圖／新北市政府水利局提供）

▲Q版神明、廟會舞龍舞獅等當地特色圖像，透過藝術家巧手活潑呈現。

文史工作者指出，「板橋」舊名「枋橋」，是過去北台灣宗教、商業與文化的中心之一，發展時間相當早，其中，「土地公」是最貼近過去民眾的信仰中心，許多土地公廟的祀祠或石碑，皆已超過百年歷史，是板橋地區獨特的信仰特色。

▲新北市板橋區福星宮後巷區域有土地公彩繪。（圖／新北市政府水利局提供）

▲「土地公」是最貼近過去民眾的信仰中心。

新北市政府水利局表示，在過去，板橋居民多以務農維生，因此「田頭田尾土地公」自然成了民眾的信仰中心，人們常向土地公祈求五穀豐收、六畜興旺，以及全家大小平安無事，是人們心靈的依靠。

▲新北市板橋區福星宮後巷區域有土地公彩繪。（圖／新北市政府水利局提供）

▲鄰里如有意願，也可以由里長轉達，與水利局登記申請後巷美化。

水利局說，為推廣污水建設成果及連結在地特色文化，才透過彩繪將板橋當地歷史信仰文化揮灑在後巷，目前已全數完成，鄰里如有意願，也可以由里長轉達，與水利局登記申請後巷美化，無須支付任何費用。
 

關鍵字： 新北市旅遊 板橋區旅遊 百年土地公廟 彩繪 潤德宮 福星宮 彩繪巷

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