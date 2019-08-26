迎來一季浪漫！桃園「九月雪」開4成 如身在歐洲鄉村畫

▲桃園大溪韭菜花田去年9月底花況，今年花況依舊令人期待。（圖／網友0903__yue.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

揮別荷花季，雪白「韭菜花」是賞花客9月必追盛事！桃園大溪有70公頃的韭菜種植區，為全台最大，大溪區公所表示，目前約盛開4成，預計9月中最美，雪白花海隨風搖曳，讓空氣中瀰漫一股浪漫氣息，去年錯過花期的旅客，今年可要把握機會。

▲桃園大溪種植廣達70公頃韭菜花，通常在8月漸漸開花。（資料照／網友kao_niu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

桃園大溪中新里種植廣達70公頃韭菜花，通常在8月漸漸開花，大溪區公所主任藍志宏表示，今年開的時間比較晚，但在本週六、日開上5成以上應該是沒問題，9月中會達到巔峰，故又有九月雪之稱。

雪白花朵清新脫俗，近年來成為IG網拍熱點，在藍天白雲的陪襯下，整片花海顯得十分壯觀，走近一看，會發現花朵迷你而可愛，眼見一片清新美景，讓心情不由自主被療癒了。

▲韭菜花田後方有棟黃色小屋，為畫面增添豐富元素，有種置身歐洲鄉村的氛圍。（資料照／網友kao_niu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

韭菜花田後方有棟黃色小屋，為畫面增添豐富元素，有種置身歐洲鄉村的氛圍。另外，所在地的中新里由於土壤肥沃，相當適合種植韭菜，生產出的韭菜味道濃郁、口感佳，不妨以行動支持辛勤耕種的農民。提醒遊客，韭菜花田屬於私人農地，勿留下垃圾、採摘花朵。

為迎接韭菜花季到來，大溪區公所在8月31日舉辦「108年度韭菜花季-好韭不見健行活動」，地點位在中庄調整池景觀土丘，限額1,500人，即日起開放報名，額滿為止，全程免費參加。

大溪韭菜花田

地址：桃園市大溪區大鶯路407號附近農田、桃園市大溪區中新里1320巷