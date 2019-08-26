

▲替處女寶寶慶生，王品旗下4品牌9月推生日優惠方案。（圖／王品提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

暑假進入最後倒數計時，也進入處女寶寶的生日月份，王品邀大家一起為處女座的家人、好朋友慶生，不僅有壽星獨享王品牛排8折優惠，還有多樣期間限定美味料理，祭出超優惠方案。

王品牛排：壽星加入王品牛排菁英會員，享生日八折優惠外，即日起至10/31，王品牛排為您鮮味獻禮，打造豪華的秋色盛宴，只要憑官網優惠券點套餐，即款待干貝與海大蝦1份。





▲只要憑王品牛排官網優惠券點套餐，即款待干貝與海大蝦乙份。

夏慕尼：壽星加入夏慕尼官網會員下載生日禮兌換券，就享有「單人套餐8折」優惠，訂位時特別備註有壽星，還會招待小蛋糕。此外，夏慕尼特別選在龍蝦最鮮美的季節，消費2客套餐，即享波士頓活龍蝦1隻499元超值加購價，每日限量，活動只到8/31，售完為止。另，8/31前電話預約時說通關密語「浪漫仲夏夜」，並於晚間20:00後用餐，即享2客套餐款待經典海鮮（干貝、鮭魚、紅刺蝦）1份。





▲夏慕尼活體空運直送的波士頓龍蝦，肉質飽滿鮮甜，透過鐵板料理秀新鮮上桌。

西堤：於生日當月用餐，憑證件除享有套餐8折優惠外，9月壽星還能享主餐免費升級海陸超級拼。中秋就是歡聚的重要時刻！西堤牛排也於9月不分平假日，只要持優惠圖點購兩客經典套餐，其中一客主餐就能免費升級「海陸超級拼」，最澎湃浮誇的肉肉大餐，將最受歡迎的牛排、雞腿、魚排、飛捲，四種食材集於一身。

hot 7：9/1~9/30至hot7新鉄板料理FB粉絲專頁領取6週年鉄粉招待券，憑券點套餐兩客，即可招待牽絲起士蛋捲1份。

另外，壽星持花旗饗樂生活卡來店消費，首年生日享平日買1送1，持卡滿1年起，生日享平日第2客半價。





▲西堤牛排超大份量的「海陸超級拼」。