有著129年歷史！東京帝國飯店主廚9/18-20客座西華飯店



▲東京帝國飯店。（圖／西華飯店提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

有著129年歷史的東京帝國飯店即將於9/18至9/20蒞臨西華飯店客座，由「征服巴黎的頂級法式料理主廚」行政主廚杉本雄領隊，以宛如「珠寶盒」的清酒凍鮪魚綴金箔及魚子醬、帝王蟹慕絲、茴香燻烤龍蝦等豪華菜式呈獻富麗的法式料理，午宴每套2500元+10%，晚宴每套3500元+10%。

東京帝國飯店創立於1890年，曾獲日本皇族欽點作為日本迎賓館，並以極致服務聞名於世。接待過諸多世界級名流政要，及經典名人如喜劇泰斗卓別林、英國女王伊莉莎白二世，就連「永遠的女神」瑪麗蓮夢露都是在帝國飯店留下「我只穿香奈兒5號香水入眠」的經典名言。





▲東京帝國飯店行政主廚杉本雄。



東京帝國飯店行政主廚杉本雄(Yu Sugimoto)曾先後任職於諸多法國巴黎、英國倫敦之米其林星餐廳，更曾於巴黎奢華飯店Le Meurice之米其林二星餐廳中於世界級名廚Yannick Alléno、Alain Ducasse麾下擔任要職，後晉升為該餐廳主廚。2017年返回日本，於東京帝國飯店擔任行政主廚。杉本主廚的風格被形容是以日式禪意，結合100%正統法式料理手藝，《彭博Bloomberg》將他喻為「征服巴黎的頂級法式料理主廚」。





▲茴香波士頓龍蝦。





▲開心果馬卡龍佐白蘭地漬葡萄乾。

東京帝國飯店客座活動資訊

日期：9月18日至9月20日（限時3天）

價格：午宴每套NTD.2500+10% | 晚宴每套NTD.3500+10%；9月20日晚宴獨享日本知名女高音《鈴木慶江》美聲晚宴(價格另洽)

地址：台北西華飯店TOSCANA義大利餐廳 | 台北市民生東路三段111號

預約電話：02-2718-1188