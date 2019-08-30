準備安排秋冬之旅！韓國楓葉景點與多元玩法絕不輸日本

點評：秋冬快來了＞＜

文、圖／Tripbaa

說到秋季賞楓葉，你會想到韓國嗎？韓國楓葉季比起台灣四季更是分明，紅葉分佈從北到南綿延，漫長的秋季讓紅葉有了更多的時間轉紅飄落，再配上金黃色的銀杏，遠看之下的金紅交織畫面真的超繽紛！今年秋天，打開你的楓葉景點清單，來去韓國賞楓葉吧！

韓國楓葉景點玩法推薦

韓國楓葉景點玩法＃1

內藏山

▲韓國楓葉景點-內藏山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

韓國楓葉景點中最經典的絕對非內藏山莫屬，位於全羅北道的內藏山距離首爾有點距離，但其靜謐不受打擾的山中氛圍總是讓人感到十分平靜，每到秋天時被楓葉染紅的山頭景色更是一絕！

而在內藏山國家公園內的白羊寺，也是賞楓葉時一定要順道拜訪的熱門景點，其中大雄殿、極樂殿、天王門被列為文化財產，最後別忘了順道欣賞白羊寺前的雙溪樓倒映在水潭上，那美不勝收的醉人風景。

韓國楓葉景點玩法＃2

禪雲山

▲韓國楓葉景點-禪雲山公園。

同樣位於全羅北道的韓國楓葉景點還有禪雲山，雖面積不及內藏山廣闊且外國遊客也不多，正是這樣無人打擾的悠閒秘境讓人感到放鬆，加上紅葉倒影、小橋流水，讓人流連忘返，捨不得離去。

除了楓葉之外，在進去禪雲寺前有一段金黃色的銀杏大道，後面更有佛寺種植綠茶園，紅葉秋色襯托翠綠茶田，豐富的顏色縱橫交錯，絕對是不能錯過的一個拍攝美景，也因此備受韓國當地攝影愛好者極力推薦。

韓國楓葉景點玩法＃3

雪嶽山

▲韓國楓葉景點-雪嶽山。

韓國雪嶽山是非常知名的賞楓葉景點，也是韓國楓葉最早轉紅的地方，沿著每條不同的登山路線可以看見不同的紅葉景致，處處皆有的奇岩怪石、著名的新興寺和青銅大佛，更有飛仙台溪谷，飛龍瀑布等景點，讓賞楓玩法變得更加豐富，因此成為了韓國人與海外遊客都喜愛的楓葉景點。

此外也可以選擇搭乘高670公尺的雪嶽山纜車，到達著名的權金石，站在高處把雪嶽山的奇岩絕璧、楓葉美景等盡收眼底，天氣晴朗的話更能遠眺整個雪嶽山，遠至東海，絕對是秋日賞楓葉的好選擇之一！

韓國楓葉景點玩法＃4

慶州古城

▲韓國楓葉景點-慶州古城。（圖／慶尚北道觀光公社）

如果喜歡看歷史文化和古蹟的話，小編推薦大家也可以到韓國賞櫻名所－慶州（경주）去，舉凡佛國寺、瞻星台、大陵苑，都是非常熱門的韓國楓葉景點，感受紅葉滿開在充滿古城、建築四周，浪漫了整個慶州的美好氣氛！

▲韓國楓葉景點-統一殿前銀杏大道。（圖／慶尚北道觀光公社）

此外，在慶州絕對不能錯過的秋天景點，正是統一殿前的銀杏大道，在整排泛黃的銀杏樹下，漫步在滿地金黃的銀杏落葉地毯上，欣賞另一種秋天的美。

韓國楓葉景點玩法＃5

南怡島

▲韓國楓葉景點-南怡島。

南怡島因韓劇《冬季戀歌》而聞名，春天有粉嫩的落櫻繽紛，夏天有青翠的綠樹，秋天紅了一整片的樹林，冬天則有白雪景緻，美不勝收的四季景色讓許多造訪韓國的遊客都爭相拜訪，絕對是韓國自由行必去的熱門賞楓葉景點。

在南怡島附近還有韓劇《來自星星的你》曾經取景拍攝的小法國村，以及最道地的春川辣炒雞排，如果時間充裕，不妨可以在這裡慢慢玩，悠閒地度過一天。

看完以上五個韓國楓葉景點之後，你是不是也覺得有點心動了呢？趁著最近各大航空的機票促銷，趕快買張機票飛往韓國吧！相信韓國楓葉景點與多元玩法絕對不輸給日本，甚至擁有更高的CP值，今年秋天，一起和家人、三五好友來趟韓國賞楓之旅吧！