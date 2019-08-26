流血心臟庭院超驚悚！倫敦巴黎知名鬧鬼景點　還能參觀地下墓穴

點評：好可怕，還沒進去就覺得詭異驚悚！

文、圖／INSIDR PARIS





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鬼月即將過去，現在的歐洲吹起陣陣秋風，這個季節看來更適合參觀神秘詭異的地方……雖然鬧鬼的景點可能不在你旅行清單的第一排，但如果你想要獲得不同的旅行體驗，這絕對是你最好選擇之一。



從鬧鬼的城堡到一些非常可怕都市傳說，我們整理了倫敦和巴黎幾個知名的恐怖景點，讓你獲得意想不到的體驗！



先說一聲，以下內容有點驚悚哦。



倫敦試膽景點



布魯斯城堡 Bruce Castle







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這是一座莊園別墅。關於它為什麼鬧鬼，傳說源於亨利黑爾和他的年輕妻子康斯坦西亞露西居住的時間。



這個故事圍繞著許多猜測。有人說開始是因為亨利厭倦了他的妻子，其他人說這是因為她遭到別人嫉妒。無論是什麼原因，她被放逐到房子裡最高的房間，據稱她是真的跳下來了。聽說，每年11月人們都都會在窗戶或院子中看到她的幽靈。

格林威治腳隧道 Greenwich Foot Tunnel





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這裡是倫敦除了倫敦塔（沒錯，就是那座大家都知道的塔，曾經作為刑場和監獄）、傳說有吸血鬼出沒地海格特公墓之外，著名的鬧鬼「勝地」，泰晤士河下方的地下隧道從狗島延伸到格林威治。日落之後，它燈光昏暗，看不到盡頭，隧道本身已經令人毛骨悚然。然而，據稱有幾名證人在這裡看到一對穿著維多利亞時代衣服的老夫妻！



不過其實你也不必太害怕，平常這裡還是人來人往的哦。

外科史博物館的舊手術室The Old Operating Theatre in the Museum of Surgical History







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這個博物館擁有歷史上最古老的手術室之一。



幾百年前，聖托馬斯醫院就在這裡。手術室是博物館特別古怪的一部分。由於當時缺乏手術知識，許多手術都是在沒有麻醉的情況下進行的，還有許多病人在這裏喪生。今天，據說你在附近的幽靜角落裡能聽到患者痛苦的尖叫聲。



流血心臟的庭院 Bleeding Heart Yard



有了這樣的名字，馬上就知道這個地方不簡單。







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這座鵝卵石庭院位於倫敦北部，是該市最著名的鬧鬼之地。傳說伊麗莎白女士是一個17世紀年輕，美麗，富有的社交名媛。她的一位追求者，一位歐洲大使，把她帶到了院子裡。人們猜測會有浪漫的故事放生在他們之間。相反，第二天人們發現她的屍體在地面上被肢解。但她的心臟，與她身體的其他部分已經分開。有傳言說你可以聽到她的哭聲，並在你靠近院子時向你尋求幫助。

布魯克賽德劇院 Brookside Theatre







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劇院的傳說是在2014年出現的最新故事。



據說，布魯克賽德劇院的經理在演出後的第二天到達，並看到其中一把椅子放錯地方。他認為這有點奇怪，因為他是前一天晚上離開的最後一個。因此，他檢查了閉路電視錄像，注意到椅子和附近的桌子在夜間自行移動。



故事中最恐怖的部分是，他們劇院在前一天晚上接待了一個通靈者！

請注意！英國常見禁忌







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在歷史悠久、禮節繁多的英國，還有一些忌諱要先知道，別踩到當地人地雷哦！



- 英國有些人不太喜歡看到黑貓、大象、孔雀、貓頭鷹、象徵死亡的菊花等圖案。



- 會讓英國人心理冒汗的事：十三號星期五、當眾打噴嚏、把鞋子放在桌上、在屋子里撐傘、打翻鹽巴、打碎玻璃、用同一根火柴連續點燃三根香煙、從梯子下面走過。

法國巴黎 試膽景點



地下墓穴Catacombs





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這是巴黎最出名的陰森景點，詭異程度甚至在全世界也排名前十；墓穴位於巴黎十四區，早期曾經被用作採石場，後來因為市政府無法埋葬天花和瘟疫爆發死去的人們，而決定把他們全部埋進地下坑道，幾個世紀以來，許多巴黎公墓的屍骨被轉移過來，成為巴黎最大公墓。



地下墓穴建立於十八世紀後期，十九 世紀初向公眾開放（想法真的非常前衛！），11 000平方公里的巨大場地全是幾世紀以前的骨骸，參觀路線長達1.5公里，竟然吸引到全世界旅人來親自體驗～但不能用手摸，成為巴黎重要旅遊地點……畢竟巴黎每天都15度的涼快景點也不算多！



地下墓穴參觀指南



- 最佳參觀時間：（1）每天上午 10 點到晚上 8:30開門，你可以最晚7：30進場，等於是逛完白天景點再來，氣氛「最好」又不必趕行程；白天的話，先在附近吃早餐，提早排隊 （2） 盡量避開週二、週末和假日的人潮 （3）避開壞天氣，因為大家都想找室內景點逛



- 參觀時長：45分鐘最理想。如果你的行程已經很滿，那就主攻骨骸堆l’ossuaire吧！



- 省時秘訣：上網預購門票，並至少提前一個禮拜買好；網路購票包含快速通關和語音導覽服務，如果現場購票，比較便宜但等於要花很多時間等待，也不能享受快通關



- 參觀建議：向當地導覽Localers等公司預定行程，獲准參觀一般遊客無法進入的區域，聽更多不為人知的故事



- 挑選紀念品：喜歡骷顱頭搞怪風格的人們，可以在這裡收集到很多紀念品、居家用品和小物！

地下墓穴附近美食





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嗯，雖然連著一起講，感覺有點怪，但逛景點總是要配美食的，就到Rue Daguerre尋找可口的一餐吧！我們推薦你去La belle ronde吃一頓輕食可麗餅，或是到Moisan挑一個美味的有機麵包；如果想試試口碑超好的正宗義大利餐，請到Swann et Vincent！

地下墓穴附近景點







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卡地亞當代藝術基金會博物館Fondation Cartier就在一旁，雖然比羅浮宮小，但這裡的展品、影片，都會讓熱愛設計、想探索生活新面向的你深深著迷！

祝勇敢逛完這些景點的你Bon voyage，旅途愉快！

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