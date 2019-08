流血心臟庭院超驚悚！倫敦巴黎知名鬧鬼景點　還能參觀地下墓穴

點評:好可怕,還沒進去就覺得詭異驚悚!

文、圖/INSIDR PARIS





(c) pixabay

鬼月即將過去,現在的歐洲吹起陣陣秋風,這個季節看來更適合參觀神秘詭異的地方……雖然鬧鬼的景點可能不在你旅行清單的第一排,但如果你想要獲得不同的旅行體驗,這絕對是你最好選擇之一。



從鬧鬼的城堡到一些非常可怕都市傳說,我們整理了倫敦和巴黎幾個知名的恐怖景點,讓你獲得意想不到的體驗!



先說一聲,以下內容有點驚悚哦。



倫敦試膽景點



布魯斯城堡 Bruce Castle







(c) geograph

這是一座莊園別墅。關於它為什麼鬧鬼,傳說源於亨利黑爾和他的年輕妻子康斯坦西亞露西居住的時間。



這個故事圍繞著許多猜測。有人說開始是因為亨利厭倦了他的妻子,其他人說這是因為她遭到別人嫉妒。無論是什麼原因,她被放逐到房子裡最高的房間,據稱她是真的跳下來了。聽說,每年11月人們都都會在窗戶或院子中看到她的幽靈。

格林威治腳隧道 Greenwich Foot Tunnel





(c) Wikimedia

這裡是倫敦除了倫敦塔(沒錯,就是那座大家都知道的塔,曾經作為刑場和監獄)、傳說有吸血鬼出沒地海格特公墓之外,著名的鬧鬼「勝地」,泰晤士河下方的地下隧道從狗島延伸到格林威治。日落之後,它燈光昏暗,看不到盡頭,隧道本身已經令人毛骨悚然。然而,據稱有幾名證人在這裡看到一對穿著維多利亞時代衣服的老夫妻!



不過其實你也不必太害怕,平常這裡還是人來人往的哦。

外科史博物館的舊手術室The Old Operating Theatre in the Museum of Surgical History







(c) wikimedia



這個博物館擁有歷史上最古老的手術室之一。



幾百年前,聖托馬斯醫院就在這裡。手術室是博物館特別古怪的一部分。由於當時缺乏手術知識,許多手術都是在沒有麻醉的情況下進行的,還有許多病人在這裏喪生。今天,據說你在附近的幽靜角落裡能聽到患者痛苦的尖叫聲。



流血心臟的庭院 Bleeding Heart Yard



有了這樣的名字,馬上就知道這個地方不簡單。







(c) geography

這座鵝卵石庭院位於倫敦北部,是該市最著名的鬧鬼之地。傳說伊麗莎白女士是一個17世紀年輕,美麗,富有的社交名媛。她的一位追求者,一位歐洲大使,把她帶到了院子裡。人們猜測會有浪漫的故事放生在他們之間。相反,第二天人們發現她的屍體在地面上被肢解。但她的心臟,與她身體的其他部分已經分開。有傳言說你可以聽到她的哭聲,並在你靠近院子時向你尋求幫助。

布魯克賽德劇院 Brookside Theatre







(c) wikimedia

劇院的傳說是在2014年出現的最新故事。



據說,布魯克賽德劇院的經理在演出後的第二天到達,並看到其中一把椅子放錯地方。他認為這有點奇怪,因為他是前一天晚上離開的最後一個。因此,他檢查了閉路電視錄像,注意到椅子和附近的桌子在夜間自行移動。



故事中最恐怖的部分是,他們劇院在前一天晚上接待了一個通靈者!

請注意!英國常見禁忌







(c) pixabay

在歷史悠久、禮節繁多的英國,還有一些忌諱要先知道,別踩到當地人地雷哦!



- 英國有些人不太喜歡看到黑貓、大象、孔雀、貓頭鷹、象徵死亡的菊花等圖案。



- 會讓英國人心理冒汗的事:十三號星期五、當眾打噴嚏、把鞋子放在桌上、在屋子里撐傘、打翻鹽巴、打碎玻璃、用同一根火柴連續點燃三根香煙、從梯子下面走過。

法國巴黎 試膽景點



地下墓穴Catacombs





(c) pixabay

這是巴黎最出名的陰森景點,詭異程度甚至在全世界也排名前十;墓穴位於巴黎十四區,早期曾經被用作採石場,後來因為市政府無法埋葬天花和瘟疫爆發死去的人們,而決定把他們全部埋進地下坑道,幾個世紀以來,許多巴黎公墓的屍骨被轉移過來,成為巴黎最大公墓。



地下墓穴建立於十八世紀後期,十九 世紀初向公眾開放(想法真的非常前衛!),11 000平方公里的巨大場地全是幾世紀以前的骨骸,參觀路線長達1.5公里,竟然吸引到全世界旅人來親自體驗~但不能用手摸,成為巴黎重要旅遊地點……畢竟巴黎每天都15度的涼快景點也不算多!



地下墓穴參觀指南



- 最佳參觀時間:(1)每天上午 10 點到晚上 8:30開門,你可以最晚7:30進場,等於是逛完白天景點再來,氣氛「最好」又不必趕行程;白天的話,先在附近吃早餐,提早排隊 (2) 盡量避開週二、週末和假日的人潮 (3)避開壞天氣,因為大家都想找室內景點逛



- 參觀時長:45分鐘最理想。如果你的行程已經很滿,那就主攻骨骸堆l’ossuaire吧!



- 省時秘訣:上網預購門票,並至少提前一個禮拜買好;網路購票包含快速通關和語音導覽服務,如果現場購票,比較便宜但等於要花很多時間等待,也不能享受快通關



- 參觀建議:向當地導覽Localers等公司預定行程,獲准參觀一般遊客無法進入的區域,聽更多不為人知的故事



- 挑選紀念品:喜歡骷顱頭搞怪風格的人們,可以在這裡收集到很多紀念品、居家用品和小物!

地下墓穴附近美食





(c) wikipedia

嗯,雖然連著一起講,感覺有點怪,但逛景點總是要配美食的,就到Rue Daguerre尋找可口的一餐吧!我們推薦你去La belle ronde吃一頓輕食可麗餅,或是到Moisan挑一個美味的有機麵包;如果想試試口碑超好的正宗義大利餐,請到Swann et Vincent!

地下墓穴附近景點







(c) flickr

卡地亞當代藝術基金會博物館Fondation Cartier就在一旁,雖然比羅浮宮小,但這裡的展品、影片,都會讓熱愛設計、想探索生活新面向的你深深著迷!

祝勇敢逛完這些景點的你Bon voyage,旅途愉快!

