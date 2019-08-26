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搭觀巴邊吃冰、探秘貓空遺跡！中秋節「雙北玩法3提案」

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▲臺北市雙層觀光巴士與Häagen-Dazs合作推出「賞月、賞冰、賞中秋」活動、相思炭窯。（圖／北市府觀光傳播局、臺北市政府工務局大地工程處）

▲台北市雙層觀光巴士與Häagen-Dazs合作推出「賞月、賞冰、賞中秋」活動。（圖／北市府觀光傳播局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

今年中秋節落在9月13日，台北市雙層觀光巴士為迎接中秋佳節，與Häagen-Dazs合作推出「賞月、賞冰、賞中秋」幸福優惠方案，即日起至9月15日止，凡購買台北市雙層觀光巴士4小時車票2張，搭配Häagen-Dazs雙人主廚套餐，優惠價899元，數量有限，售完為止。

▲▼臺北市雙層觀光巴士,台北雙層觀光巴士,Taipei Sightseeing,台北觀光,旅客（圖／記者季相儒攝）

▲民眾能以更高角度觀賞明月，一邊吃冰淇淋套餐，一邊享受沿途風光，探索城市記憶。（圖／記者季相儒攝）

北市府觀傳局表示，近年來氣候變遷加劇，即使到了中秋節，依舊艷陽高照。為了讓民眾在炎炎夏日裡享受冰涼小確幸，北市雙層觀光巴士與Häagen-Dazs推出「賞月、賞冰、賞中秋」優惠，民眾能以更高角度觀賞明月，一邊吃冰淇淋套餐，一邊享受沿途風光，探索城市記憶。優惠活動限車上購票，且不得與其他優惠併用。

▲台車徜徉山林間！「雲仙樂園」搭纜車近距離看烏來瀑布。（圖／記者周姈馨攝）

▲「雲仙樂園」搭纜車近距離看烏來瀑布。（圖／記者周姈馨攝）

另外，若想到郊區走走，烏來的雲仙樂園在9月7日、9月13日、14日舉辦三梯次的「搶『仙』過中秋」活動，包含纜車來回票、柚香夯烤肉套餐1客、熱力搗麻糬、歡樂唱跳泰雅舞等內容，12歲以上550元、3至12歲350元。

▲臺北市雙層觀光巴士與Häagen-Dazs合作推出「賞月、賞冰、賞中秋」活動、相思炭窯。（圖／北市府觀光傳播局、臺北市政府工務局大地工程處）

▲9月8日舉辦中秋聯誼，探索貓空鮮為人知的遺跡「相思炭窯」。（圖／臺北市政府工務局大地工程處提供，下圖同）

台北市文山區指南里也將於9月8日舉辦中秋聯誼，探索貓空鮮為人知的遺跡「相思炭窯」。大地工程處坡地整治科科長陳建帆表示，中秋聯誼活動結合了坡地農業社區導覽解說，讓民眾吸收炭窯內古今中外的歷史氣息，活動結束後可到「田寮橋貓空水土保持茶園」走走，森呼吸之外也兼具寓教於樂，十分適合親子出遊。

▲臺北市雙層觀光巴士與Häagen-Dazs合作推出「賞月、賞冰、賞中秋」活動、相思炭窯。（圖／北市府觀光傳播局、臺北市政府工務局大地工程處）

▲活動結束後可到「田寮橋貓空水土保持茶園」走走。
 

關鍵字： 新北市旅遊 台北市旅遊 台北市雙層觀光巴士 雲仙樂園 相思炭窯 中秋節

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