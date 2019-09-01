點評：每一道料理都超浮誇的><

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文、圖／小虎食夢網

如果你常在台北的各大餐廳，私人會所，走跳、交際應酬，一定到過某家標榜「包廂慶宴席火鍋」的xx會，小弟個人也曾去受邀去過幾次，不可諱言那的裝潢和服務都讓宴客非常有面子，食材和擺盤也都能端上視覺檯面..至於價位上自然是見人見智的主觀感受。近日在某好友的邀請下來到這間對於台北人來說交通有一點不便的「五股」，就友人的說法cp高過前頭提過的會館很多，實際上也的確如此，撇開交通這個問題的話。

依著友人給的地址上了計程車，從板橋江子翠過來，卻意外的快，計程車司機還開玩笑的對我說，要不是塞載其實從台北市來也不算很遠。比較大的目標是新五路上的千葉火鍋，順便一的是附近算是相當好停車。

菊園會館這個名字，不管我唸幾遍都覺得是間日本料理……但也因為這樣顯得不易忘記。

進門就是一個海產餐廳都會有的水族箱，裡面的魚意外的少，友人說這裡的客人通常是透過訂位，當天上桌的海鮮，幾乎都是當天早上送到。

上了二樓感覺有一點像專門辦婚禮的場所，但用餐的空間都是包廂，即便是兩人、四人用餐。

服務生說兩人、四人都在像這樣的包廂用餐，當然也有適合六到八人，甚至是十人略大一點的包廂。

當天因為大包廂客滿，加上友人的惡勢力，訂到這間還有沙發的超大包廂。

裡面還附有卡拉ok，可以在餐前、餐後盡情歡唱。

桌上放著滿滿禪意的達摩木雕造景，雖然不是什麼古董名物，但也的確加了點分數xd

這裡的menu是以宴席料理的方式，但2到4人，甚至單人都可以點，只是在上菜的方試可能會不太一樣，最低是每人1200+10％就可以上菜。

另外也有一些價位較高的宴席菜單，當然也可以依客人的價位需求客製化。

當天我們共有五位朋友，訂的是每位1500+10％的菜單，有三道前菜、炙燒和牛、火鍋方面的食材除了菜盤外，還有兩種肉品（牛、豬各一），生魚片、龍蝦、活鮑、海膽、活體馬來蛤，落落長的菜單，根本連拍都拍不完....不過上菜的服務生說這些客製化的MENU有時會因應季節和食材的新度有所調整。最後當然還有水果醋飲和飯後甜點、水果等，純就菜單看起來就是cp值頗高。

前菜日式花壽司，因為有一些會都搞到七晚八晚才開始上菜，有了像這樣略能止飢的前菜是很需要的。

涼拌海哲頭，酸v酸v爽脆爽脆，是標準台菜的起手式，我愛。

古早味捆蹄也是滿滿的台味，厚工的豬腳卷還帶著外圈微Q的討喜口感、札實的豬腳肉搭上五味醬則讓人想來上一手啤酒。

不好啤酒只好來可樂或是店裡自製的冬瓜茶。

炙燒和牛松露鹽握壽司（火烤牛小排二擇一），當天是有桌邊服務，主廚現場炙燒牛小排，捲起來後再灑上松露海鹽。

炙燒過的牛小排油質甜美，微妙的松露鹽和點綴的蔥花也加了一點點分數，另外就是中間的飯雖不是醋飯，但煮得挺好。

澎湖海膽則是每人一顆，擺盤那是一整個浮誇..最少請客相當有面子。

滿滿的海味、滿滿的鮮甜，當然還有自己挖的樂趣，保證新鮮上桌。

遠海活魚鮮雙拼，基本上這裡的生魚片是根據當天進貨的魚種有所不同。

可能是因為遠洋，也可能是因為新鮮，加上厚片吃起來特別有咬勁，當生魚片吃，或是涮火鍋都適合。

湯頭方面有麻辣口味，一種是雞湯系列，原則上是一人一種小鍋，依個人的喜好選擇湯底。前者微辣油香，但比較沒有麻勁，鴨血走的是細滑微脆的口感路線。

雞湯系列相對來說較為清爽，裡面還有杏鮑菇和雞肉。

紐澳深海大龍蝦是當晚最大的亮點，整隻龍蝦豪氣上桌，擺盤也頗華麗。

這龍蝦肉當然鮮脆，口感軟嫩略為黏滑，非常好吃，可以當生魚片鮮食，也可以放入火鍋略為川燙。

如果同桌的人不反對，你也可以像我一樣煮成這樣的痛風鍋，.不過記得龍蝦頭最好在湯裡煮久一點，湯會變得更鮮美，當然也更痛風，我不知道大家覺得怎樣啦，但我很愛喝這樣的湯底，即便有的一點混濁，但鮮度十足XD

東北角九頭活鮑魚，上桌、甚至是下鍋前還不斷的在扭動，有時我會覺得不太舒服，但活的也的確比較新鮮無誤，每人一個煮好直接塞入嘴裡，飽嘴感十足！！

奶油貝個頭中等，但肉體飽滿，鮮甜度頗佳。

黃金六兩雪紋豬，就是大家熟知的松阪豬，光看獨特的油花紋路就覺得好吃。

不管是口感還是味道，都是大熟悉的脆甜油香，不敢說多厲害，但還是有一點的水準。

同樣的牛小排也有一定的水準，就是略薄了一點，如果一片一片吃爽度有一點不足XD。

菜盤也擺的頗漂亮，菇類水準不差，不管是杏鮑菇、鴻喜菇、美白菇都非常新鮮好吃，另外還有木耳、絲瓜和兩種季節蔬菜。

百香果醋飲很好喝，但個人覺得如果可以冰鎮一點應該更棒才對。整體來說，雖然沒吃完我就因為有事先離開，但依然覺得純就CP值來說，就算大老遠跑到五股來都非常值得，有機會我們小虎吃貨團也一定要來開個團，帶大家來品嚐這霸氣豪華的一餐。

菊園會館

地址：新北市五股區新五路三段25號新城六路及新城八路交叉口

電話：02 8292 7000

營業時間：11:00-23:00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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