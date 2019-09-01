點評：喜歡吃甜點的人一定要去吃吃看喔！

文、圖／虎麗笑嗨嗨

巧遇手工甜點是一家開在鳳山火車站旁的創意甜點店，鄰近曹公圳可以散步吃甜甜！老闆因為熱愛甜點，自行研發多種品項，嚴選食材並且堅持當日現做，不添加防腐劑，搭配減糖烘焙吃起來比較爽口不膩，每一種平價甜食都是限量供應，完全滿足螞蟻人的甜食胃。

虎麗最喜歡爆漿的香草泡芙，一口咬開滿滿的香草內餡，帶有濃郁奶香很順口，還有苦甜巧克力口味也不錯～另外很有人氣的「北海道奶昔蛋糕」、「德式布丁塔」也推薦試試，喜歡一次擁有多款甜點，可以選擇6入盒裝，全部招牌品項都吃得到！（離開冷藏狀態請於一小時內食用完畢／無添加防腐劑，冷藏保存勿超過2日／建議提前3天預訂）

★鮮奶酪或泡芙餡等奶製品離開冷藏狀態會融化，建議先冰鎮後再取出食用哦！

▲甜點每日新鮮製作出爐，限量供應售完為止，建議提前3天預訂比較不擔心撲空～

▲巧遇手工甜點也有精緻禮盒包裝，可以選擇自己喜歡的甜點搭配。

招牌甜點盒

▲全品項各一個 盒裝特價150元（泡芙＋鮮奶酪＋德式布丁塔＋提拉米蘇＋北海道奶昔蛋糕＋滑溜布丁）

有選擇困難症就直接買盒裝吧！一次就能吃到招牌6種甜點，泡芙、鮮奶酪、德式布丁塔、提拉米蘇、北海道奶昔蛋糕、滑溜布丁同時擁有，盒裝帶著走很方便，也可以當作甜食禮盒送人～

▲泡芙25元／個

酥酥的泡芙皮有淡淡清香，現場擠上滿滿內餡是使用香草莢製作的，口感綿密滑順，帶有濃郁的奶香風味！冰鎮過再享用有點像霜淇淋，甜度也不會太高。

▲內餡是用香草莢製作，看到的黑色小點是香草籽～

▲泡芙巧克力口味25／個

巧克力口味的泡芙也很受歡迎，一樣是爆漿內餡，吃起來苦甜不膩很涮嘴，巧克力控推薦必嚐！

▲北海道奶昔蛋糕25元／個

蓬鬆的蛋糕有些許蛋香，加上北海道奶昔內餡，多了濕潤感不會乾乾的，還有奶香味增添層次感。

▲內餡一樣有香草籽點點。

▲滑溜布丁30元／個

這個滑溜布丁口感相當綿密，加上底層的焦糖多了甜甜滋味，融合蛋香非常順口，而且圓滾滾的罐子可愛又療癒～

▲鮮奶酪25元／個

綿滑的鮮奶酪口感軟嫩，帶有微微ㄉㄨㄞ感，入口慢慢化開充滿濃醇奶味。

▲提拉米蘇30元／個

濃厚的酒香風味融合可可苦甜，還有軟綿蓬鬆的口感，帶回家冰過再吃很像冰淇淋，甜度感受稍微減少更順口。

▲德式布丁塔25元／個

人氣必吃的德式布丁塔很容易完售！塔皮酥香厚實，布丁餡軟嫩又有蛋香味，口感十分飽滿香醇。

手工塔類

▲檸檬塔35元／個

酥香的塔皮不油膩，加上酸度十足的檸檬餡，每一口都酸甜涮嘴，冰過會有點像綿密的冰淇淋，很推薦給檬塔愛好者～

▲腰果塔35元

紮實的腰果塔份量給很足，咬起來酥脆卡滋卡滋，入口有甜甜的糖香，搭配微酥塔皮會讓人一口接一口～不過腰果比較有硬度，牙口不好的請斟酌哦！

菜單 MENU

▲戶外有一張桌椅可以休憩吃甜點。

▲巧遇手工甜點門市外觀。

巧遇手工甜點

地址： 高雄市鳳山區協和路41號

營業時間：14：00～19：00（售完為止）

電話： 0929549107