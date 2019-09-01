點評：蒸過再炸真的很好吃><

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

每次看到Gary為了吃肉圓搭高鐵到新竹吃小吃，為的是這從小吃到大到『竹蓮肉圓』，距離新竹火車站大約1公里左右，通常都是在地人會前往居多的新竹在地美食，純手工包製的紅糟肉圓，需先蒸過再油泡的調理方式，再加上自製的醬料，真的是吃了會令人回味再三。

如果像我們一樣人多可以直接叫小黃，車費大約100元左右，走路1公里左右，夏天天氣很熱，我們選擇搭車。

內用、外帶者都是在此處排隊，內用可以派代表排隊點餐，來到這裡就是為了肉圓而來的，吃就對了！

抵達時老闆娘正在忙著做外帶的肉圓，看看大家一次買這麼多份外帶就知道有多受歡迎了～

蒸過的肉圓再經過油炸之後，表皮會變得較透明，吃起來會更Q彈。

也有賣外帶盒，可以回家自行油炸也比較好保存，但是我在家很少油炸，一次要弄好多油，所以不敢買回家自己弄，想吃還是直接在店家比較快。

店內的主食就是肉圓，其他則是湯品類，很多老店都是這樣只賣一種食物就可以長長久久，做的專精做的好吃，客人就會不斷上門。

點好餐的同時正巧遇到店家在包肉圓，特地詢問是否可以拍照，實在是難得一見的畫面，太感謝了。

看到店家使用的食材是完整的肉條和青蔥，新鮮完全看的到，而且使用的是瘦肉居多的豬肉條，有事先醃過紅糟，看起來完全是我愛的，也是最傳統的肉圓包法，完全知道為什麼竹蓮肉圓好吃了！！

外皮包覆著中間的肉條和青蔥，需要先蒸過定型，剛蒸好時會呈現透明狀呦～

肉圓＄40

一份兩顆的肉圓其實份量已經很足夠，淋上恰到好處的調味料，建議點小辣更有味道，微辣的醬汁更能提味。

打開之後可以見到滿滿的紅糟肉與青蔥混合的內餡，光是聞就覺得好好吃～肉圓的皮真的是很Q彈，油炸的溫度也是剛剛好，才能呈現出這樣的Q勁，好好吃。

已經很久沒有吃到傳統古早味的新竹肉圓，難得是手工製作的包法，紅糟肉也很好吃咬下口會有肉汁的口感，我很喜歡這樣的傳統小吃，美食達人帶路果然是跟著吃就對了～

竹蓮肉圓

地址：新竹市東區西大路28號

營業時間：08:00–19:00(每週一公休)

電話：03-561 2856

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