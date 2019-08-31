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點評：蜜糖地瓜甜滋滋的，令人回味。

文、圖／大口老師的走跳學堂

不知道大家是否跟大口一樣，每次看到蜜地瓜就想買來解解饞，不僅是台灣古早味小吃的代表之一，也是對於小時候的懷念啊！上次到台中第二市場逛了一圈，意外發現這裡藏有一間「蜜藏地瓜」，不僅有販售蜜糖地瓜及炭烤地瓜，還有各種古早味飲品，攤位帶點文青風的質感，看起來跟一般販售蜜地瓜的攤位截然不同啊！且「蜜藏地瓜」還曾榮獲2015台中市中區第二市場樂活名攤的殊榮，感覺就相當厲害！

▼「第二市場」裡頭就藏著這麼一間「蜜藏地瓜」，不僅有販售各種地瓜製品、飲品，也有一些古早味飲料，攤位看起來乾淨帶點文青風，第一眼的印象還不錯！

▼這裡有販售各種古早味飲品，一旁也有卡哩卡哩跟地瓜脆餅，可以當作伴手禮或是買回去自己享用！

▼菜單，販售的品項以地瓜製品、古早味飲品為主，大部份飲品都有分三種尺寸，提供給大家參考！

▼蜜糖地瓜也有分為三種尺寸，我們選的是中等份量（80元），盒子看起來也頗為典雅好看！

▼飲料的話也有三種尺寸，我們選的是L尺寸，後來覺得應該選XL才對！

▼看著這一鍋金黃色、亮晶晶的蜜糖地瓜，大口眼睛都亮了起來～口水也直分泌啊！

▼鳳梨冰，喝起來有股酸甜冰涼的古早味，搭配蜜過的鳳梨口感更加多元有層次，喝起來好消暑啊！

▼蜜糖地瓜拿到手了～裝進特製的盒子裡看起來質感更提升不少，一旁附上花生粉，老闆說可以先品嘗原味再加上花生粉，就可以一次嚐到兩種不同風味的蜜地瓜囉！

▼每一塊蜜糖地瓜差不多都是一口大小，吃起來不僅軟Q香甜，還帶有地瓜的綿密與麥芽糖的甜美，整體吃起來還不錯！帶回去跟小口愛一起分享，她也吃了好幾塊，看來跟把拔一樣都是螞蟻族！

「蜜藏地瓜」的蜜糖地瓜、鳳梨冰都還滿不錯的，加上文青風的攤位與高質感的包裝，不管是自己享用或是跟親朋好友分享都很適合！尤其還能在第二市場吃到大口思思念念的蜜地瓜，真是太感人啦～推薦給跟大口一樣熱愛古早味小吃的朋友，有機會也不妨去嘗試看看唷！

蜜藏地瓜

地址： 台中市中區三民路二段87號

電話： 0912992009

營業時間：08：00～15：00