點評：中秋節前一定要去吃><

文、圖／華少甫

位於捷運南京復興站附近的爍場串燒‧夜食，是知名丼飯店初牛經營的新品牌，主廚不僅來頭不小，曾在三井上引水產工作好幾年，店裡最近還推出了中秋節前「鹿兒島A5和牛免費贈送」活動，CP值又高又划算，企圖在餐飲市場上打出屬於自己的一片天。

前陣子我因為朋友介紹，來到這間爍場，我好奇店名的起源，店長跟我解釋，「爍場」除了唸起來是台語「續攤」的意思，「爍」這個字其實也有「光亮閃耀」之意，希望店裡能用最原始的火來料理食物，並帶給客人美味佳餚；且以五行來說，火生土，土生金，使用「場」這個字，同樣也有「帶給人快樂的場所」之意。

爍場的地址位於復興北路跟慶城街中間的小巷內，獨特的地理位置讓這間店添上幾分神秘色彩，一踏進店裡，我很快就被中庭一個很大的燈籠給吸引住目光，彷彿自己走進職人經營的日本居酒屋內，熱情的服務人員，吧台忙碌的師傅，在在都凸顯出這間小店的不平凡。

爍場的店內空間非常廣闊，約有60個座位數，且環境並不會如一般居酒屋般吵雜，除了有投影機的裝置，連廁所都非常貼心，放置不少個人清潔用品。此外，店裡還有一間隱密性頗高的大包廂，可坐12-16人，適合大型團體一起聚會用餐。

友人跟我介紹，爍場新推出的店家活動很有看頭，在中秋節前，只要點一杯生啤酒，並於店內打卡，店家就會贈送市價不斐的A5鹿兒島和牛一份，且還可三選一，看是想要吃炙燒和牛握壽司、炸和牛，還是和牛串燒都可以，一次滿足不同的客群。

送A5和牛！？對於這麼不計成本的做法，我當下真的非常驚訝，跟店長聊過後，才知道他們之所以能獨家拿到品質優良的和牛，是因為他們跟日本當地的牧場有簽約，「我們希望推廣A5和牛的美味讓更多台灣人知道，所以才設計這款免費贈送和牛的活動。」

除了和牛之外，店裡也有好幾道色香味俱全的料理，現在就來看看吧！

啤酒黑鑽雞 180元／份

爍場的獨家特色招牌，許多人看到這道餐點上桌時，還會發出驚呼與疑惑聲，其實，它之所以黑色油亮的秘訣，是因它是以食用竹炭粉炸製而成，內裡雞肉也同樣是用啤酒按摩醃製，一口咬下，口感不僅厚實有嚼勁，嘴裡還溢出淡淡的啤酒香。

生牛小排 280元／份

嚴選油花分布均勻的美國Choice牛小排，料理時會先炙燒外皮，再切片狀擺盤，除可搭配洋蔥跟蔥花一起食用，也可搭配爍場的特調醬汁，我個人是覺得如果搭配生啤酒一起食用，入口時的風味最棒。

牛肉串

這張照片裡面有非常多款牛肉串的品項，包括70元秘醬雪花牛、90元秘醬蒜味牛肋條、140元美國無骨牛小排等。

秘醬雪花牛經炙烤後軟嫩度更佳，再撒上芝麻調味，起到畫龍點睛的效果；秘醬蒜味牛肋條經炭火烘烤後，口感頗有嚼勁，搭配蒜味跟爍場秘製的獨家醬汁，適合喜歡重口味的饕客；美國無骨牛小排則是使用Choice等級的牛小排，油花分布均勻，且肉的份量也比坊間居酒屋的牛小排串來的更大，看那垂涎欲滴的肉汁，真的讓人食指大動。

花魚一夜乾 250元／份

曾經聽人說過，一間居酒屋好不好吃，就要看店裡的一夜乾做的如何，爍場的花魚一夜乾一點都沒讓人失望，連不太吃魚的我，都拿起筷子一連扒了好幾口呢XD！一旁的醃蘿蔔、梅子等小菜，則是讓客人搭配解膩食用，非常貼心。

辣焦糖培根水果串 70元／串

把培根肉片捲起，完整包覆住小番茄，炭火烘烤後，再用焦糖跟辣粉調味，入口時要特別小心，因為它除了燙口，也「真的會噴汁」，如果覺得不夠味，也可滴幾滴金桔，保證味道全然不同。

海膽心金莎情 90元／串

許多串燒店都會把雞心拿來做料理，爍場獨家創出把雞心剖開，並在裡面塞入鹹蛋黃，再搭配少許海膽提味的作法，不僅視覺與美味兼具，這個「海膽心金莎情」的菜名，更是別出心裁與巧思。

爍場壽司捲 380元／份

用生牛肉包裹住炸蝦、黃瓜等配菜，上桌前再以噴槍炙烤，等牛肉達到六分熟左右，用鮭魚卵跟海膽、美乃滋等點綴，入口時的風味更佳，380元雖然在整張菜單裡，屬於單價略偏高的菜色，但看看裡面的內容物跟擺盤，只能說，它不愧是「冠名」的招牌壽司捲啊！

起司玉米 120元／份

把玉米切塊後拿去油炸，裹以濃郁起司，再用噴槍炙烤，味道相當濃郁，是爍場別出心裁的甜點。我第一次吃時，曾私心認為如果把玉米梗去掉，這道甜點會更加分，但店長卻回我：「因為我覺得做人要有梗，所以我才沒有把玉米梗去除。」

好吧，身為一個有梗的部落客（自己說），我決定收回「把玉米梗去掉」這種建議，畢竟這種人情味、巧思、美味兼具的好店，台灣已經越來越少了。

對了！別忘記在中秋節前，只要至店內點精釀啤酒一杯，再上傳照片打卡，就可以免費獲得一份「日本A5和牛饗宴餐點」（和牛握壽司、炸和牛、和牛串燒三選一）喔！詳情請參閱店家的官方臉書。喜歡吃和牛的朋友，快衝一波吧！

爍場 串燒‧夜食

電話：02-2547-1685

地址：台北市松山區復興北路141巷6弄6號1樓

營業時間：17:30~0:00，最後出餐時間23:00

華少的吃貨地圖

不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

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