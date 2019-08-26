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「聖瑪莉麵包莊園」新開幕！4大拍照區、做玉兔蛋糕400元

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▲聖瑪莉丹麥麵包莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲聖瑪莉丹麥麵包莊園新開幕。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／新北報導、攝影

又有觀光工廠新開幕！位於新北市土城區的「聖瑪莉丹麥麵包莊園」今（26日）正式營運，以北歐風格貫穿館內設計，並設置四大主題拍照區與故事牆等造景，小朋友可以換上烘焙師服裝做蛋糕，共度親子歡樂時光！

▲聖瑪莉丹麥麵包莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼以北歐風格貫穿館內設計，並設置四大主題拍照區與故事牆等造景。

▲聖瑪莉丹麥麵包莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

「聖瑪莉丹麥麵包莊園」座落於捷運頂埔站附近，步行8分即可達，最大亮點是四樓烘焙體驗區，以四大主題為主軸，有桿麵棍拍照區、麵包造景牆、十二星座專屬麵包等造景，聖瑪莉公關表示，該資料是依據會員的購買習慣，透過大數據分析，得出各星座喜愛的麵包款式，相當有趣。

▲聖瑪莉丹麥麵包莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲十二星座專屬麵包等造景，聖瑪莉公關表示，該資料是依據會員的購買習慣，透過大數據分析，得出各星座喜愛的麵包款式。

▲聖瑪莉丹麥麵包莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲四樓有桿麵棍鏡面拍照區。

除了拍照區之外，四樓也是「親子烘焙教室」，一共有粉紅豬豬蛋糕、告白棒棒糖、動物派對餅乾等點心可選擇，體驗一次在250元至400元之間，因應中秋節到來，也有期間限定的「玉兔蛋糕手作課程」，僅限明（27日）起至9月30日，手作課同樣收費400元。

▲聖瑪莉丹麥麵包莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲四樓也是「親子烘焙教室」，一共有粉紅豬豬蛋糕、告白棒棒糖、動物派對餅乾等點心可選擇，蛋糕類體驗一次400元。

▲玉兔蛋糕。（圖／聖瑪莉提供）

▲期間限定的「玉兔蛋糕手作課程」，僅限明（27日）起至9月30日，手作課同樣收費400元。（圖／聖瑪莉提供）

為了讓民眾認識麵包和蛋糕的製作流程，二、三樓則是蛋糕和麵包生產基地的製成，也能戴上VR眼鏡，實臨烘焙點心誕生的過程。令人好奇的問題在這裡也能找到解答，包含丹麥麵包其實不是起源於丹麥、為何生日需要吃生日蛋糕慶祝等，都採Q&A問答牌解說，是處兼具寓教於樂的所在。

▲聖瑪莉丹麥麵包莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲令人好奇的問題在這裡也能找到解答，包含丹麥麵包其實不是起源於丹麥。

▲聖瑪莉丹麥麵包莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲以觀光工廠經營，可以讓製作流程更透明化，安全、衛生民眾看得到。

聖瑪莉麵包在台已有33年，是台日合資的企業，目前全台有將近30間門市，公關表示，由於原本廠房不敷使用，主要是為了擴大產線，再加上食安議題層出不窮，若是以觀光工廠經營，可以讓製作流程更透明化，安全、衛生看得到，最後，由於目標客群多在40歲男女，希望可透過觀光工廠的定位，讓品牌更加年輕化。

▲聖瑪莉丹麥麵包莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲希望可透過觀光工廠的定位，讓品牌更加年輕化。

特別的是，韓國觀光客中，平均五位就有一位會來聖瑪莉麵包消費，外國觀光客中又以日韓客是主力客群，由於曾有韓國部落客到訪聖瑪莉並寫文分享，使得品牌知名度在韓國散播開來。此外，鳳梨絨毛娃娃也是韓國人會帶回去的伴手禮。

▲聖瑪莉丹麥麵包莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲四樓「親子烘焙教室」，大小朋友均在DIY過程樂在其中。

▲聖瑪莉丹麥麵包莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

聖瑪莉丹麥麵包莊園
地址：新北市土城區中山路21號
 

關鍵字： 新北市旅遊 土城區旅遊 聖瑪莉丹麥麵包莊園

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