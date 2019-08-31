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點評：這嘉真的超好吃！溫體牛鮮到不行><

文、圖／滿分的旅遊札記

旅行台南，美食通常都會安排吃牛肉湯，台南到處都是好吃美味的溫體牛肉湯，但除了牛肉湯，其實也有牛肉涮涮鍋，溫體牛肉火鍋，牛肉食材一起吃更美味，台南阿裕牛肉涮涮鍋是在地人推薦必吃，吃過的朋友都說牛肉嫩、湯好喝，超滿足！

連續假期和朋友一起到台南輕旅行，朋友們推薦我們去吃阿裕牛肉涮涮鍋，坦白說，滿分一開始有點興趣缺缺，因為天氣好熱，誰想吃牛肉火鍋啦，而阿裕牛肉涮涮鍋又位在不太熱鬧的地方，結果，晚上大伙來到阿裕牛肉涮涮鍋，居然是一位難求，滿分想吃還沒有位子呢，這下讓滿分開始想品嚐看看了。

由於當天我們抵達阿裕牛肉涮涮鍋已經客滿，現場等候，大約還要等一個小時左右吧，朋友們為了吃美食，等再久都想吃，還好阿裕牛肉涮涮鍋旁邊就是7-11，大家就到7-11裡面去吹冷氣等坐位啦，結果~滿分發現在7-11的人都在等阿裕火鍋呀，看來這阿裕牛肉涮涮鍋真的很厲害耶！

等候超過一個小時，忍不住到店裡問一下，結果，服務人員說，牛肉全部都賣完了，老闆正在去載牛肉的路上，再稍等一下，蝦咪！真的是有夠誇張，居然賣完啦，就當我們決定要改天再來時，朋友的電話響起，我們可以入坐囉，實在是太幸運了，看來老天是眷顧大家滴！

阿裕牛肉涮涮鍋餐廳用餐空間還蠻寬敞滴，有二人桌、四人桌也有適合多人的大圓桌，服務人員好熱情，忙進忙出手腳俐落。

當天朋友的小孩真的是熱到不行，還沒開吃，媽咪先拿玩具給小孩玩止餓。

阿裕牛肉涮涮鍋的菜單非常簡單，一張A4紙，所有品項一目了然，基本鍋底一鍋是$100元，招牌特優頂級鮮牛肉一般是$300元，其他的牛肉部份就看個人喜歡選擇啦！

除了菜單上的牛肉品項之外，餐廳的冰箱也有其他的火鍋食材可以選擇，像是蛋餃、燕餃、貢丸、青菜、豆腐等等。

阿裕牛肉涮涮鍋的火鍋料採自行取用，當天大伙們真的是餓壞了呀！拿一堆火鍋料，忘了咱們點超多牛肉滴！

免費肉燥飯吃到飽

等火鍋上桌前，朋友們可以先去吃肉燥飯，阿裕牛肉涮涮鍋的肉燥飯是免費無限定供應，朋友們可依食量自行取用唷，米飯搭配Q嫩口感的肉燥，好吃又下飯，滿分覺得阿裕涮涮鍋的肉燥帶有微甜還不賴，一個不小心，Kevin就吃了四碗的肉燥飯啦，中間還遇到飯被完食的窘境，還好很快又補飯啦！

阿裕牛肉涮涮鍋還有提供特調的醬料，像是沙茶、蒜蓉醬、辣醬和薑絲等，聽說阿裕牛肉涮涮鍋的辣醬超辣，也請朋友們斟酌取用囉！

阿裕牛肉涮涮鍋上桌香味四溢，湯頭鮮甜好好喝，還有蔬菜的香氣，除了牛肉片，朋友還有點牛腩和牛舌，上桌先來嚐快牛腩，肉塊鮮嫩非常好吃。

招牌特優頂級鮮牛肉 $300

當天大家玩台南一整天，真的是超級熱，除了滿桌的火鍋料之外，還點了四盤牛肉，阿裕牛肉涮涮鍋採用現宰溫體牛肉，聽說他們還特別選擇牛隻裡最鮮嫩的部位呢！紅通通的牛肉片，等不及Kevin拍照就想開動了。

牛肉片每片大小都切的差不多，大小適中，到鍋裡大約涮過15秒就可以開吃啦當然～依每個朋友能接受的成熟度而定啦！滿分覺得大約5分熟的溫體牛口感最佳，阿裕牛肉涮涮鍋的牛肉真的好嫩好好吃，咀嚼時，還能吃出牛肉的香氣，直接品嚐，或是沾點薑絲和醬都很棒唷！

當天大伙們在阿裕牛肉涮涮鍋吃的超滿足，阿裕牛肉涮涮鍋真的如傳言般的好好吃，重點是~店家的員工和老闆都好親切呀！滿分特別喜歡阿裕牛肉湯頭的鮮味，當然~來訪還能肉燥飯吃到飽也很加分。旅行台南，除了品嚐牛肉湯之外，阿裕牛肉涮涮鍋也是個好選擇呀！

阿裕牛肉涮涮鍋

地址：台南市仁德區中正路一段525號

營業時間：週三 ~ 週日 8:00 ~ 14:00 17:00~00:00

週一 8:00 ~ 14:00 週二 17:00~00:00

服務電話：06 266 8816

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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