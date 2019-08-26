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泡泡趴、冰雪奇緣主題台中期間限定水樂園　消暑只到9月底

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▲台中Dali Art藝術廣場。（圖／取自《Dali Art藝術廣場》官網)

▲台中Dali Art藝術廣場期間限定水樂園。（圖／取自《Dali Art藝術廣場》官網，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

把握夏天最後尾巴！台中軟體園區「Dali Art藝術廣場」今年夏天推出期間限定水樂園，360度旋轉水滑梯、泡泡派對、水上氣墊各項設施讓大小朋友們瘋玩。

▲台中Dali Art藝術廣場。（圖／取自《Dali Art藝術廣場》官網)

▲Dali Art親水潮樂園只到9月底。

「Dali Art親水潮樂園」即日起至9月30日前登場，現場不僅有定時水炸彈、安全滑水道及刺激360度旋轉水滑梯等遊樂設施，現場提供各種造型游泳圈、海盜船水上氣墊及水槍，每週末更有不同的主題活動。官方在假日安排了鯊魚恐龍互動大遊行、夏日水派對市集，9月21日將有狂歡泡泡派對、22日冰雪奇緣主題實境秀，通通免費入場。

▲台中Dali Art藝術廣場。（圖／取自《Dali Art藝術廣場》官網)

▲造型游泳圈、海盜船水上氣墊及水槍。

除了台中軟體園區，大安濱海樂園夏季游泳池免費開放到9月1日止，每天上午8點至下午5點都免費開放戲水，讓爸媽跟小孩都能共同同樂，消暑水樂園只到9月底。

＊Dali Art親水潮樂園
期間：即日起～2019／09／30
時間
平日：11：00am～20：00pm（18:30 最後售票時間）；假日：10：00am～21：00pm（19：30最後售票時間）
票價：一人一票平日150元、假日200元

關鍵字： 台中旅遊 Dali Art親水潮樂園

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