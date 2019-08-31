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點評：最想吃看看抹茶雪花冰！

文、圖／姐妹淘部落客

東門茶樓在高雄巨蛋商圈中可以說是必吃甜點冰品之一！更是這次今年高雄舉辦的十大奇冰比賽中，從百家冰店中脫穎而出榮獲高雄十大奇冰之一！從2015年開業至今大約有五年的時間，人潮只有增加沒有減少，一到下午茶時間人潮總是絡繹不絕啊，在東門茶樓裡一次可以吃到冰品、甜點、豆花、飲品，每一種都是店家用心研發製作，不斷調整配方、更新創意產品，才能在五年內不只累積到熟客群更招攬新客人上門！在這裡不只吃創意更是吃美味、吃健康甜點的好地方！午後小歇放鬆的小祕境！

東門茶樓外觀





東門茶樓就暗藏在瑞豐夜市後面的小巷弄內，距離漢神巨蛋捷運站走路大約8分鐘左右，距離漢神巨蛋走路大概10分鐘左右。

東門茶樓環境





店內風格以沉穩的中國風為主，灰暗色階給人安定放鬆的感覺。





除了有適合多人聚餐的大長桌以外，還有適合兩人約會的吧台區。





另外還有一區適合2～4人小聚的座位區可以選擇。





這甜點櫃裡的每一樣甜點看起來都好好吃～

這裡的配料，是點豆花時可以自行選擇搭配。

推薦極盛抹茶雪花冰＄120





這次高雄十大奇冰得獎冰品就是這份極盛抹茶雪花冰！別於一般抹茶尬紅豆、尬珍珠的組合，另外增加兩種獨家配料，有抹茶凍、抹茶圓及白玉跟紅豆，最後放上一球抹茶冰淇淋，再淋上煉乳做ENDING！抹到最徹底！





想要更抹還可以加上一旁附的抹茶醬，要濃要淡都可隨自己喜好調整喔！身為專業抹茶控絕對是加好加滿整杯給他下去了！





東門茶樓的抹茶雪花冰是會帶著茶苦香的抹茶味，也是我最愛的那種味道！但更特別的是這裡每一款雪花冰的基底不是水，而是選用牛奶，所以味道會特別香醇濃郁！！！





一旁搭配的抹茶湯圓及白玉，口感充滿嚼勁，邊嚼邊能感受到抹茶的清香味！





抹茶凍是我覺得最特別的，口感相當滑溜，帶著淡淡的抹茶香氣，建議搭配的雪花冰一起吃，最對味！

哈密瓜冰淇淋＄250





哈密瓜冰淇淋是最新推出的產品，也是季節限量的限時美味！哈密瓜最好吃的時候是4～5月、9～10月、1～2月，所以只有在這些季節才能堵到這浮誇系的美味冰品！





但它不只浮誇，還是認真好吃！整整半顆的哈密瓜搭配以哈密瓜為基底做成的冰淇淋，吃起來帶著淡淡的哈密瓜香甜味，冰涼卻不令人皺眉。





搭配底下清甜脆口又富滿水分的哈密瓜一起吃，堪稱絕配！夏日消暑必點之一！但建議2～3人一起食用喔！份量挺大的！

推薦芒果雪花冰＄150＋79（布丁＆甜塔）





另外這裡還有推出套餐組合， 套餐有：

A.布丁＋飲料 ＄＋79

B.布丁＋甜塔＄＋79

C.甜心圈＄＋99





每到夏天我要吃芒果！芒果也是季節性產品，過了這時間點就咪有了～





芒果也有另外附一個芒果醬，想要多芒就能有多芒！加了芒果醬，讓整體的香氣更加濃郁香醇，芒果控絕對不能錯過吶～





芒果品種分別選用枋山、玉井兩個產區的芒果，吃起來味道非常香甜可口～怎麼吃怎麼幸福啊！





芒果雪花冰的主體則是牛奶雪花冰，個人蠻喜歡這樣的搭配，吃起來比較有層次感，不會從頭到尾都芒芒的，吃多容易膩口～

檸夏＄65





套餐搭配的小甜點，是手掌大的精緻法式甜點，小小一個，吃兩個也不會有太大的負擔！而且還能滿足什麼都想吃的小貪心。





這檸夏我個人挺喜歡的，類似磅蛋糕的口感，扎實中帶點鬆軟的感覺，上層甜甜的白巧克力醬帶點檸檬清香，吃起來不過於甜膩相當好吃～

覆盆子野莓＄75





這個玫瑰小塔超可愛的吶！絕對是拍照打卡的必點品項！





中間的玫瑰是覆盆子莓果慕斯，酸酸甜甜的滋味搭配底下脆口塔皮及苦甜巧克力，吃起來挺妙的～





這兩個小甜點我都挺愛的，不過個人偏愛檸夏這款！

抹茶白玉甜心圈＄120





甜心圈是東門茶樓最特別的餐點！用天使蛋糕的模子做成中間挖空的布丁體，在中間填滿白玉再鋪上紅豆及抹茶冰淇淋。

配料放得相當扎實，切開都是滿滿的白玉跟紅豆，看起來就很幸福～





抹茶甜心圈的抹茶味相當濃郁，吃起來帶點抹茶的茶苦香，讓整體的層次感更加豐富。





白玉的口感相當Ｑ彈，而且會越嚼越香甜吶！

綜合豆花＋黑糖奶香＄50





東門茶樓的豆花跟一般的豆花很不一樣，不再只搭配一般常見的糖水而已，另外還有牛奶及烏龍茶可以選擇！喜歡口味濃郁的，建議搭配牛奶也就是黑糖奶香，這也是小朋友會喜歡的搭配；喜歡吃清淡口味的，則可以選擇搭配烏龍茶





我挺愛吃他們家的芋圓跟番薯圓的，Ｑ彈的口感中，還能感受到芋頭跟番薯的香氣！





最讓我感到驚訝的則是他們家的芋頭！我本身是不愛吃甚至不敢吃芋頭的人，但是他們家芋頭卻可以讓我吃掉整顆！最大的原因就是，把芋頭煮的香Ｑ軟綿，卻沒有討人厭的芋頭腥味！！！最奇妙的是沒有芋頭腥味，可是卻有芋頭的香甜味，相當好吃吶！！！





豆花的口感也很棒，豆香濃郁，口感偏像傳統豆花的綿密感，但吃起來又比傳統豆花來的滑順，感覺像是縮小孔洞的豆花，吃起來更加細緻了！

傳統豆花＋炭焙烏龍＄50





炭焙烏龍的味道偏清淡，但是帶有茶香味，適合不愛吃甜的朋友選擇！





我發現他們家的ＱＱ嚼感類的都做得挺好吃的！ 珍珠蜜的入味，口感又Ｑ又有嚼勁。





湯圓也挺合我意的，這裡都是用純糯米粉去製作，吃起來帶有淡淡的甜味而不會有討人厭的麵粉苦味。





第一次吃到搭配烏龍茶的豆花，吃起來特別的清爽，很適合飯後來一碗的小甜點，清爽又無負擔！

洛神降火茶＄45／翠峰冷泡茶＄45





洛神降火茶挺適合女孩們選擇，酸酸甜甜的滋味，在夏日裡特別清涼爽口。翠峰冷泡茶則推薦給愛喝原味茶的朋友，茶香清爽味道甘醇。





現在只要憑姐妹淘VIP卡消費滿百就能免費換一瓶飲料或布丁唷！

焦糖烤布丁＄45





焦糖烤布丁也是店家自己自製的！以純牛奶、雞蛋不加任何一滴水，慢火熬煮而成，一口吃下，濃濃的蛋香味在嘴裡散發，扎實又濃滑的口感，就是傳統布丁的經典滋味呀！

東門茶樓菜單







焦糖烤布丁、傳統豆花＋炭焙烏龍、抹茶白玉甜心圈、覆盆子野莓、檸夏、芒果雪花冰、哈密瓜冰淇淋、極盛抹茶雪花冰



東門茶樓－後記





我很喜歡東門茶樓整體充滿中國風的裝潢設計，在熱辣辣的夏天，一進到裡面就瞬間被沉穩的氛圍降溫，在充滿傳統氣息裡吃著打破傳統甜點的創意甜點，這感覺挺妙的！

像是打破傳統既有的豆花口感，讓口感更升級，也打破抹茶只能尬紅豆的傳統配料，額外加了白玉、抹茶圓、抹茶凍等等的獨家配料，創造出令人耳目一新的創意冰品，另外還能加入特調抹茶醬，自行調整濃度，多層次的搭配及變化，難怪能從十大奇 冰比賽中，脫穎而出！

高雄東門茶樓

營業：12：00～22：00

電話： 07－5553637

地址： 高雄市鼓山區東門路445號