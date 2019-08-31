點評：每隻蝦都超想吃的><

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中高人氣小火鍋養鍋在中科開新店了！環境更寬敞舒適座位也比較多，以柴犬為主題的寵物餐廳，店內充滿文青風的植栽裝潢，還有粉紅色販賣機超好拍！食材新鮮好吃尤其湯頭更是一絕，價位只要200多元就能品嚐，從逢甲店創業5年以來，每一家分店都是人氣滿滿，這家最新開幕的養鍋中科店也不例外。

養鍋中科店位在西屯路靠近安和路口，就在咕咕香甕缸雞的旁邊，路邊很好停車交通方便。

中科店的用餐環境分一二樓，這裡的空間比逢甲本店大很多，座位也更加寬敞舒適。以4～6人方桌為主，人數少也可加隔板不會受影響，用餐時段經常客滿，建議先訂位才不會久等。

中科店整個環境設計相當清新，木質地板與綠色植栽，還有可愛的柴犬圖案超好拍。桌面也比較大，不怕餐點上桌時太過擁擠，每一張桌子還有附上插座及USB超級貼心。

自助吧

飲料、冰沙、冰淇淋都是無限取用，火鍋醬料走清爽路線，很推薦他們家的特調醬，微酸微甜的養醬不論搭配肉品還是海鮮都很對味。

二樓的自助吧跟一樓差不多，多了冰沙。旁邊還有一大面的植物牆以及超可愛的粉紅販賣機!販賣機還可以打開橋角度拍照，搭配背景植栽牆可以拍出網美照，來到這裡千萬別忘了拍照打卡。

養鍋的湯頭有11種，每一種湯頭都是手工熬煮調配，從逢甲店開始我吃過養鍋、石鍋、麻辣鍋、蒙古天香鍋、山藥牛奶鍋、酸白菜鍋，每一種都不錯。

養鍋中科店 菜單價位消費方式

養鍋都是一人一鍋沒有鴛鴦鍋，共有11種湯底可選，除了養鍋石鍋之外其他湯底加價49或59元。點餐都有附菜盤、主食、副餐、還有飲料冰淇淋吃到飽，價位200多元就能品嚐，免服務費CP值蠻高的。除了基本菜單之外，還特別推出澎湃海陸套餐菜單，有單人雙人3種選項。

我們今天選的是我們這一家雙人套餐 1314元 內容非常豐富，即使三個人吃也吃不完。

湯頭我們選奇香肉骨茶湯底、以及石鍋。肉骨茶湯的味道清香好喝，石鍋有先炒過味道更香，是他們家的招牌湯底。

基本菜盤五行蔬果配色漂亮，一大盤份量不少，如果不想要菜盤也可以換肉盤。

養鍋的菜盤新鮮乾淨，幾乎都是根莖葉類，放到兩種湯頭中越煮越甜好好吃。

點鍋副餐可選白飯／冬粉／手工麵／王子麵／金Q蛋/加10元黑滷飯，我們選黑滷飯跟手工麵。黑滷飯上頭的滷肉味道香甜不油膩，比單吃白飯還要好吃。

手工麵等涮完肉品跟海鮮之後，在肉骨茶湯中燙煮，吸收湯汁精華味道很正點好好吃。

我們一家人套餐內容非常多，肉盤6選3，用三層架送上桌相當豪邁。肉盤份料都不少，愛吃肉的朋友也可加價168元肉量加倍就能吃得很過癮。

紐約客牛／伊比利豬擇一，我們選伊比利豬。

伊比利豬是西班牙國寶豬，下鍋涮煮不必全熟就可以開吃。油脂遇熱散發出特有的香氣，加上嫩中帶點Q脆的口感，這伊比利豬的美味完全不輸牛肉，甚至更好吃。

霜降牛肉／松阪豬擇一，我們選了霜降牛肉。

霜降牛肉油花分佈漂亮，下鍋涮煮幾秒顏色變粉紅就可以吃了，肉質好嫩又多汁，滋味超甜好好吃喔~

美國小肥牛／梅花豬擇一，我們選梅花豬。

梅花豬的品質蠻不錯的，下鍋涮煮軟嫩又有點Q，味道也很甜好好吃，他們家的肉品都有經過CAS認證品質蠻不錯的。

海鮮盆超大盆！內容相當豐富：野生龍蝦、藍花蟹（+198升級大龍蝦）、檸檬紅蝦、南美白蝦、野生草蝦、金目海鱸、潮鯛魚、鮭魚菲力、鮮蛤蜊、船釣軟絲，一大盤滿滿滿的新鮮海味，光是看就很過癮。

我們把藍花蟹加198元升級第2隻大龍蝦，一口氣吃兩隻才過癮。

龍蝦個頭不小，放兩隻就把鍋子擠滿了XD，看看這龍蝦泡澡的畫面，不禁讓人嘴角上揚。

急速冷凍的龍蝦新鮮直送，吃起來肉質Q彈帶有脆度，非常鮮甜好吃！蝦頭還有蝦膏也是甜到爆，光是吃這兩隻龍蝦就讓我們大呼過癮～外面火鍋店一隻龍蝦就要上千元，在這裡吃兩隻再加上一堆海鮮跟三盤肉只要1314+198升級很超值耶。

檸檬紅蝦、南美白蝦、野生草蝦也是相當新鮮，而且個頭不小肉質飽滿，每一隻都好好吃。

不只龍蝦跟蝦子好吃，還有金目海鱸、潮鯛魚、鮭魚菲力、新鮮蛤蜊、船釣軟絲等著開吃。

各種海味味道鮮甜滋味很讚耶~尤其金目海鱸魚的肉質超嫩好好吃，軟絲也好甜，我好喜歡。

加點男生女生配148元

花枝漿、豬肉漿、辣花枝漿任選兩種，我們選豬肉漿加辣花枝漿。

兩種漿都好吃！豬肉漿裡面有加了九層塔，嫩中帶Q味道蠻香的。辣花枝漿吃的到滿滿的Q脆花枝，微辣的風味我好喜歡非常推薦。

你濃我濃48元

內容有起司燒、起司湯圓、芝心包，3種都是會爆漿的起司丸類，鹹香的滋味蠻好吃的，吃的時候要小心燙口，起司控推薦加點。

中科店有飲料冰淇淋無限供應吃到飽，小美冰淇淋有好多種口味，吃完火鍋最後再來幾球冰淇淋才是完美ending。

心得：養鍋中科店比逢甲店的環境還要寬敞舒適，週邊路邊也好停車更加分。肉盤跟海鮮品質都很不錯，湯頭更是好吃，消費滿488再送好養券（可兌換肉盤或海鮮），免服務費一鍋兩百多元就能吃到CP值蠻高的難怪人氣滿滿，要去的朋友建議先訂位才不會久等。

養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋中科店



地址：台中市西屯區西屯路三段95-1號

電話：04 2460 8666

營業時間：平日 11:30~14:30、17:00~22:30 假日11:00~22:30

商妮吃喝遊樂

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