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點評：泡完溫泉來一碗拉麵，真的很幸福！

文、圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣

這家在山形閣一樓的三友拉麵（礁溪店），剛好就在川湯春天旗艦館的正對面，我看網路評價也相當好，三天兩夜的第一晚，就決定就近吃看看，不得不說，能在環境這麼不錯的店家吃碗日式拉麵，服務又貼心，的確還不錯。

三友拉麵－山形閣是加盟店，不過我覺得經營得很不錯喔！

位置很多，剛剛好在川湯春天玩水玩累了，來這裡吃晚餐補充體力，最適合不過。

環境相當不錯。

晚上也能來小酌一杯。

三友拉麵（礁溪店）的詳細菜單如下：

一般女生正常份量點基本版就很夠吃了，如果食量比較大，點豪華版，就會多肉多玉子噢！

一開始會先送熱茶，有兩個小朋友也貼心的送上摔不破的彩色杯。

蔬菜可樂餅，還不錯。

炸杏鮑菇，一份50，覺得蠻適合點來下酒的，價格也算是很合理。

豚骨醬油拉麵，這碗是我老爸點的，味道其實很重，湯頭味道好濃啊！

拉麵的麵體部分，我是覺得比較一般，我是比較愛吃硬Q麵的人，在湯裡的話這樣粗細的麵條容易過軟。

豚骨味增拉麵，另外一款是換成味增口味。

口味上我覺得最驚奇的是這款醬拌麵。

三友醬拌麵，香麻帶點辣，沒有泡在熱湯中的麵體也比較Q，我個人喜歡這道。

還附上一碗味增湯。

我點的豚骨赤丸拉麵，多了泡菜跟辣醬會讓味道不同。

我覺得比起醬油跟味增兩款，我個人是比較喜歡這款，拉麵跟辣醬會把豚骨湯特有的味道減少一些，一樣濃郁的豚骨湯多了泡菜辣醬的味道有層次感，喝多也不膩。

服務生妹妹問我們喝不喝酒，家人當中只有我能喝，所以她招待我一杯櫻花沙瓦，是她自己特調的，喝起來有淡淡的荔枝味道，還蠻好喝的，感謝這位服務生妹妹。

最後結帳四個大人也才吃了一千出頭，因為晚餐本來我家人吃的就不多，都點基本款主餐加上小菜兩樣就很夠囉，提供大家參考。

三友拉麵（礁溪店）

電話： 03－9883251

營業時間：11：30～21：00（週五、週末延長至22：30）

地址： 宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號