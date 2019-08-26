每房1千元！秋冬旅遊補助9/1開始　旅館業也推出0元住宿



▲秋冬旅遊補助9/1開始實施。（圖／記者賴文萱攝）



記者黃士原／台北報導

中國大陸限制陸客來台自由行後，交通部規劃第4季將投入36億元推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫獎助內容」，9月1日起開始實施，補助內容有團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂業入園優惠、公協會觀光活動，補助時間不分平假日，補助金額提高到1000元，12歲以下兒童也受惠。而多家旅館業也推出0元住宿。



▲擴大國旅秋冬計畫。（圖／交通部提供）※點圖可放大。註：離島增為金、馬、澎、蘭嶼、綠島跟小琉球。

擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫獎助內容補助方案如下：

方案一：團體旅遊優惠，民眾參加旅行社團體小鎮本島旅遊，每人每日獎助500元，每團獎助上限3萬元，每團10人以上，每家旅行社上限20團；另外，民眾參加旅行社團體小鎮旅遊於本島、離島（金、馬、澎、蘭嶼、綠島跟小琉球）、長天數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠/休閒農場、60歲以上樂齡族或企業員工旅遊等，每人每日獎助500元或1000元。

方案二：自由行旅客住宿優惠，周日至周五每房獎助1000元，每人優惠1次，加碼到離島（金、馬、澎、蘭嶼、綠島跟小琉球）不分平假日每房獎助1000元，每人多優惠1次。

方案三：觀光遊樂業入園優惠，不分平假日由觀光局補助350元，餘額業者吸收，自由行旅客12歲以下兒童不分平假日每人免費入園1次。

方案四：獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動，經費總額5000萬元，補助活動費用上限80%，上限每案100萬。

而配合政府的秋冬旅遊補助，旅館業者也順勢推出各種優惠，其中還有多家業者推出0元住宿的優惠方案。





▲台東高野大飯店。（圖／翻攝自知本高野大飯店臉書專頁）

台東高野大飯店配合補助更進一步推出住宿優惠，從9月1日起至12月31日為止，只要身分證有V，或身分證戶籍、地址在台東，3個條件只要符合其中一項，就可享免費入住，每個身分證號限用1次。

台東娜路彎集團從9月1日起至12月31日為止，只要二人同行每人購買早餐吃到飽199元，就可享免費入住娜路彎會館，限電話訂房才能享有此優惠。娜路彎集團表示，要享有此優惠，旅客必須先上交通部觀光局的秋冬遊補助官網登錄，上傳身分證文件，之後再打電話訂房，就可以享有此優惠，限用9月1日起至12月31日期間的週日至週五平日時段。





▲台東娜路彎大酒店吃到飽餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

台中悅河精品旅館推出「0元方案」，每房最多2人入住、訂完為止，適用所有符合觀光局2019秋冬補助的民眾；另外，如果你還沒用過秋冬補助方案，並在周一至周四入住悅河，只需付99元早餐費就能入住原價快2千元的悅品雙人房，4人房也只要999元還含4客早餐，趕快安排放假來台中玩一波吧！



DOMO旅宿集團9月1日起至12月31日為止，凡8位以上入住宜蘭DOMO民宿三天兩夜，房價全部免費。不過，DOMO集團表示，由於活動報名熱烈，目前9-11月住宿名額已經額滿，12月的房間將於9月2日11:00前開放，要完成報名需先加入官方Line帳號。

另外，五星飯店也參戰，台北凱撒大飯店特別推出官網獨享秋冬加碼優惠，入住指定日專案，搭配觀光局1千元住宿補助，每房最低只要1,799元起，低於定價2折優惠。