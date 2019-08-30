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豆包爆出湯汁！台中「被牛肉麵耽擱的滷味店」　加辣更過癮

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：到底該吃牛肉麵還是滷味呀><
ETtoday餓勢力

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

江蘇牛肉麵是台中沙鹿靜宜商圈的人氣美食店，江蘇牛肉麵除招牌牛肉麵、麵食，滷味小菜更是受到大家推薦，人人桌上都會點上滿滿一盤，更多在地人來這打包小菜，難怪有人說是被牛肉麵耽擱的滷味店。

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

在台中沙鹿靜宜商圈有幾家賣牛肉麵的店家，不過提到滷味關鍵字時，很多人則是推薦這一家~江蘇牛肉麵，進入店內目光馬上被那整盆滷味吸引走目光

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

江蘇牛肉麵的滷味也太有規模了!完全不輸給滷味店，難怪被人稱作是被牛肉麵耽誤的滷味店

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

江蘇牛肉麵 滷味菜單、價目表

夾滷味的人，記得看一下算價格，不然很容易失手夾太多，吃不完啊！！

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

江蘇牛肉麵 菜單／價目表

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

店內用餐環境整齊乾淨，重點是有冷氣和化妝室，夏天吃也不用擔心吃到滿身汗

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

一旁桌上有辣豆瓣醬、辣醬等調味料

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

肉燥米粉湯+酢醬麵+滷味小菜

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

酢醬麵上方還會加入紅蘿蔔、肉燥、豆干等配料，吃起來相當豐盛

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

個人吃乾麵時，喜歡選擇粗一點的麵條，這樣更能吸附醬汁，入口更”刷嘴”

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

食量小的人，來碗肉燥米粉湯也不錯

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

米血、海帶、滷蛋、炸豆包、腱子肉、素雞、鴨胗

▲▼台中江蘇牛肉麵。（圖／Nini and blue提供）

滷味上桌前會再川燙過，整體滷的不死鹹、淡淡香氣、加點辣醬更對味。個人喜歡豆包那外酥內吸飽湯汁的口感、 腱子肉不會太過乾柴。江蘇牛肉麵的滷味評價都不錯，下次周末或是需要下酒菜，來這外帶一份滷味是個不錯的選擇。

江蘇牛肉麵

地址：台中市沙鹿區北勢東路702號
電話：04-2631-2848
營業時間：11:00–14:00,17:00–20:00

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關鍵字： NINI AND BLUE 玩樂食記 台中美食 江蘇牛肉麵 靜宜商圈美食 達人美食 美食情報 台中牛肉麵

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