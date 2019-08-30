美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：加一元就能再吃一份天婦羅，好滿足啊～

文、圖／橘子狗愛吃糖

日本料理到處都是，大雅卻有這麼家【久葉壽司】總讓我會想特地跑去吃，GOOGLE評論129則有4.4超高分，我不能說驚為天人可是真的料好實在，畢竟以往都只有為了去看小麥田或到潭雅神綠園道騎自行車才會往大雅跑，從一年前剛知道這家久葉壽司到現在整家店也擴大營業變得更大間了，餐點選擇也比以前多更多，不管想吃定食、丼飯或各種串烤刺身日本料理應有盡有！





這家【久葉壽司】不在大雅的主要幹道上，所以位置其實有點小隱密，可是旁邊有家很有名的老店「遠香肉角飯」，我經過常看到它生意非常好。

久葉其實午餐蠻受上班族歡迎的，晚餐及假日則是家庭客人比較多，生意都很不錯，特別是現在料理種類變多以後，午餐除了上班族來吃丼飯定食以外，單純來吃日料的也不少。

以前偶爾假日來過一兩次，客滿常常就要在外面等，現在位置變多等的時間就變短許多，店內的裝潢算是簡單，不像市區日本料理都是講求氣派或精緻裝潢，這邊簡單俐落許多。

但還是有不少自己收集的各種有日本味的小物妝點空間，整個氛圍其實相當居家放鬆。

原本只是一對小夫妻兩個人打理的小店，到現在受歡迎後變成雙店面的空間，空間升級餐點品項也升級，可是水準跟品質卻還是完全一如往常的好。

現在餐點比起上一篇食記的內容多了應該有一倍吧！以前多以定食、壽司為主，現在還多了像是火鍋、各式炸烤物等等更適合像是居酒屋風格的菜色。

價位雖然與一般平價日本料理店差不多，可是食物餐點的品質跟份量完全維持高品質！想點合菜或宴會便當這邊也都有製作，只是店家說都要先提前預訂。每次來吃都覺得要是能開在更接近台中市區的話，可能我三天兩頭就會來這裡報到！

只是也不是完全沒缺點啦！這邊停車這部份就稍微比較麻煩一點點就是了。

【芋頭沙拉120元│豪華生魚片盛合420元】

開胃菜大部份每次在日本料理餐廳點的都差不多那幾道，看到芋頭沙拉覺得小特別。芋頭的份量給得非常大方，直接切大塊原味綿鬆好吃，直接佐油醋生菜沙拉很開胃。而來到日本料理店不吃點生魚片當然會覺得白來一趟啊！這份雖然要價不低。

不過生魚片的厚度都挺有誠意的，鮪魚、鮭魚、海鱺的新鮮度與口感都很棒！另外裡面還有小鮑魚、炙燒干貝再加上一尾甜蝦，好吃新鮮沒話說。

【和風生牛肉280元│炸蝦天婦羅盛合160元（＋1元多1份）】

生牛肉這道其實在台灣一般日本料理店也是常吃得到的開胃菜，但久葉這盤份量非常大啊！幾乎都能拿來當一道合菜的菜色了。牛肉片厚度我也覺得比一般的日料店更有實在感，外層微炙燒，酸甜調味軟嫩好吃！

而炸蝦天婦羅裡除了炸蝦以外還有一些像是地瓜、茄子、青龍辣椒、青椒等的炸野菜，主角炸蝦相當大一條，外層金黃麵衣很日本味，酥香不油膩，連麵衣冷掉也覺得好吃，裡面吃得到整尾實在蝦肉，原本有兩隻，現在有優惠活動加1元再多送一份炸蝦天婦羅！

【烏龍冷麵定食180元（夏天必點）│山賊丼180元（附味噌湯）】

定食其實我自己覺得一直都是他們家的強項，因為主食份量口味都是讓人滿意的，這次試試夏天才賣的烏龍冷麵，茶碗蒸、炸杏鮑菇、玉子燒、再加上沾汁跟調味粉。

其實很簡單，主角在於烏龍麵的爽口與Q彈，拌進蔥花、七味粉跟芥末混著醬汁，微微甘鹹味，微辛辣的香氣爽口，帶點濕潤度的麵條沾附相當好吃順口。

而另一個「山賊丼」主角就是烤整尾魷魚，搭配玉子燒、紅薑片跟海帶絲，魷魚烤得鮮Q剛好，外層照燒醬甜鹹適中，烤魷魚份量差不多佔近2／3，口感Q軟好吃，飽滿米飯沁入燒烤醬汁的甜鹹風味很開胃，也是蠻好吃的。

【日式唐揚雞160元│烤午仔魚220元（推薦必點）】

炸雞是它們家我一直很喜歡的一道，不會太小塊，皮酥肉嫩，只是搭的醬是蜂蜜芥末醬，我自己是比較不愛這個醬料，但同桌朋友蠻喜歡的，但就炸雞本身是相當不錯吃的。

最後就是一大尾的「烤午仔魚」，鹽烤風味吃得出食材新鮮，這尾差不多夠三個人一起吃，魚肉厚實但嫩，刺也不多很不錯。

有時候吃東西不單單只是便宜就好，一分錢一分貨，食材品質或料理手藝還是有差別，就像在大雅這家【久葉壽司】，不是最便宜，可卻是最用心，份量口味都讓人喜歡，菜色的精緻度也越來越用心，所以自然連在地人跟上班族都喜歡，非常推薦值得來試試！

久葉壽司

地址： 台中市大雅區中山北路388號

電話： 04－25673773

營業時間：11：00～14：30、17：00～21：00