加爆漿蛋超邪惡！台南人氣無名米糕　還有綜合湯只要30元

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：米糕搭配荷包蛋感覺就很爽口！

文、圖／愛比妞

有美食之都的台南，小吃美食真的好多呀！這家隱藏在中山路巷子裡的「無名米糕」平日中午來用餐，人潮也不少耶！幾乎是客滿狀態，我們還等候了一下，平價美食的魅力真的很誘人～

「無名米糕」的招牌就如上圖，沒有店名簡單的寫著販售的品項，店址為於中山路8巷5號，也可以從青年路這邊巷子近來，之前路口有家賣煙火爆竹的慶雲行，上面掛的炮店，所以有些老饕就會說「無名米糕炮店巷內」，就知道在說這家啦～但是現在炮店已經沒有了，還是習慣叫這個名字，也有不少在地人從小吃到大，而且阿姨們還挺親切的呢～

滷味放子烹煮台上，可以自己夾喜歡的滷味放在盤子上。

無名米糕炮店巷內菜單MENU

販售的餐點還蠻多樣化的，除了米糕，還有鍋燒系列、麵食、炒飯、肉燥飯、湯類、滷味及粥品，價位還蠻平價的呢～

無名米糕餐點介紹

米糕／中＄35

煎荷包蛋＄10

蛋花湯＄15

綜合湯＄30

滷味隨意（價位依點餐）

米糕／中＄35 煎荷包蛋＄10

我們點了米糕，上面配上煎荷包蛋，而且刺破蛋黃，還有黃澄澄的蛋液流下，哇～好邪惡啊！米糕有著蛋液，吃起來有著濕潤的口感，滋味鹹香，配上魚鬆好涮嘴啊～滷味就依造個人喜愛下去夾取，滷汁鹹香好下飯。

綜合湯＄30

這碗綜合湯裡面有魚皮、魚丸、貢丸及油條，一次滿足你的味蕾，趁熱喝最棒，點上一碗米糕配上一碗熱湯，簡單的美味真幸福。

無名米糕

電話： 06－2233817

地址： 台南市中西區中山路8巷5號

時間：09：30～15：00、17：00～20：00（週日公休）