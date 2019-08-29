飄香30年！高雄吃得到來自台東的麵線糊　料多、還有黑白切

點評：以後不用特地跑到台東吃了><

文、圖／影子

老闆娘是一對姐妹，父母在他們小的時候，就在台東經營麵線糊的小吃攤，一開就是三十年左右，把小孩拉拔長大，孩子們也各有歸宿。隨著年紀愈來愈大，母親身體負荷不了粗重工作，就把經營三十多年的小吃攤給收了起來。

而在高雄落地生根的二個女兒，覺得母親的麵線糊就此失傳相當可惜，於是姐妹倆同心，希望能在高雄，繼續延續母親的好滋味。

也因為姐妹倆開店消息，傳回台東老客人耳裡，還有人不辭辛勞，從台東大老遠跑來高雄，就是來吃一碗懷念的麵線糊。

店家告訴我們，試了許多高雄當地麵線廠商，都無法原汁原味呈現當年母親的風味，最後，店家還是採用來自台東的手工線麵，特色是不會愈煮愈鹹。

當年母親除了經營麵線糊，也另外賣黑輪和黑白切，現在這些東西也在店裡吃得到。

店家還很搞工地自己熬煮醬油膏，來淋在黑輪或是黑白切上面。

蔥蒜醬油也是自製，把它放在小菜裡，增添風味。

加在麵線糊的辣椒醬也是自己製作的，吃起來很順口，不會非常辣。從這些搭配的調味料，可以看出店家是有多在乎小細節。

我們一次把所有的產品都吃一輪。

麵線糊50元／大碗

店家的麵線口味，的確和我們之前吃的不太一樣。

裡頭用了蛋絲、筍絲、蒜末、油蔥、丸子、腸子等，吃起來不僅很有味道，也充滿香氣，手工麵線也不會煮到爛爛地，的確是好吃！

黑白切的部分，口感都恰到好處，淋上店家自製的醬油膏，帶著甘甜又不死鹹的口味，喜歡重口味的朋友，可以將泡過醬油的蔥蒜一起入口，層次風味更突出。

黑輪同樣也是淋相同的醬油膏，有吃辣的朋友，不妨就來上一點店家自製的辣椒醬。

吃了前面的重口味，來一碗黑輪的清湯，可以沖淡一下口中的厚重味。

價目表給大家參考

室內的用餐區是開放式的，有電風扇可吹。

姐妹齊心把母親在台東經營三十幾年的麵線糊，能夠在高雄重現，想必對母親來說是種安慰。現在，母親已經退休含飴弄孫，在店裡也會看到她的身影，台東老客人還會專程跑來高雄，吃上一碗記憶中的麵線糊，才滿意的離開，對她們一家人來說，麵線糊串起了人與人之間的熟悉，這是在經營生意當中，除了金錢外的另一種精神收穫，好吃的麵線糊，推薦大家來品嘗一番。

台東陳麵線糊

地址：高雄市三民區莊敬路204號

電話：0938-702505

營業時間：11:30～19:00

公休日：週四

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