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體驗急速甩尾！韓國首座「9.81重力賽車公園」濟州島開幕

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▲▼濟州島9.81重力賽車公園。（圖／翻攝自9.81 PARK臉書專頁）

▲濟州島9.81重力賽車公園。（圖／翻攝自9.81 PARK臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

濟州島又有新景點可以去了！韓國第一座重力賽車公園「9.81重力賽車公園」於今年6月15日正式開幕，園內提供3種重力賽車體驗，最高時速高達60公里，讓旅客可以在蜿蜒的賽道中急速狂奔，甚至像電影《玩命關頭》般體驗甩尾感，刺激度破表！

▲▼濟州島9.81重力賽車公園。（圖／翻攝自9.81 PARK臉書專頁）

▲濟州島9.81重力賽車公園賽道。（圖／翻攝自9.81 PARK臉書專頁

▲▼濟州島9.81重力賽車公園。（圖／翻攝自9.81 PARK臉書專頁）

▲重力賽車共有3種體驗。（圖／翻攝自9.81 PARK臉書專頁

9.81重力賽車公園共提供3種重力賽車體驗，第一種單人座GR-E賽車最高時速可達40公里，並提供2種賽道讓旅客體驗；第二種雙人座GR-D則是專為親子設計，賽車最高時速也是3種賽車中速度最慢的，最高時速可達35公里，主要由前座操控，坐在後座的人可以盡情欣賞沿途風景。

▲▼濟州島9.81重力賽車公園。（圖／翻攝自9.81 PARK臉書專頁）

▲體驗重力賽車必須年滿14歲以上。（圖／翻攝自9.81 PARK臉書專頁

▲▼濟州島9.81重力賽車公園。（圖／翻攝自9.81 PARK臉書專頁）

▲還可以邊賽車邊看濟州島夕陽。（圖／翻攝自9.81 PARK臉書專頁

第三種則是專業賽車GR-X，體驗該專業賽車必須年滿18歲以上並持有9.81 Park頒發的特殊執照，當你達到指定單圈時間和最高速度時，將頒發許可證，許可證有效期間為一年；該款賽車設有推進器，因此最高時速可達60公里，因此在賽道上也有左賽道和右賽道可以挑選。

▲▼濟州島9.81重力賽車公園。（圖／翻攝自9.81 PARK臉書專頁）

▲濟州島9.81重力賽車公園。（圖／翻攝自9.81 PARK臉書專頁

「9.81重力賽車公園」賽道全長約1400公尺至1600公尺，沿途有無數過彎，讓旅客可以盡情享受甩尾過程，但需要注意的是，想要體驗必須年滿14歲，且身高150公分以上，每次賽車體驗為1萬8000韓圜起（約新台幣515元），可以現場購票。

地址：濟州島濟州市涯月邑千德路 880-24
韓文地址：제주도 제주시 애월읍 천덕로 880-24
電話：+82-64-1833-9810
時間：09:30-18:30 （全年無休，有機會因惡劣天氣暫停開放）
官網：http://www.981park.com/cn/

關鍵字： 濟州島 濟州島旅遊 韓國旅遊 日韓風

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