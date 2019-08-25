影／直擊「世界夢號」7大亮點！台灣夜市、醫美搬上郵輪



▲直擊海上巨無霸「世界夢號」亮點。（影／記者彭懷玉攝）

▲直擊「世界十大最佳大型郵輪」之一的星夢郵輪「世界夢號」。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／海上報導、攝影

免去搭機、拖行李、找餐廳、訂住宿等雜事，郵輪旅行已蔚為「懶人旅遊」當紅趨勢，但不少人印象仍停留在只有賭場的刻板印象，有鑑於此，《ETtoday新聞雲》帶大家直擊「世界十大最佳大型郵輪」之一的星夢郵輪「世界夢號」，瞧瞧郵輪上可以怎麼玩、怎麼吃、怎麼享受生活？

▲▼走「船中船」概念的世界夢號，設有157間皇宮套房，更有2間價值新台幣100萬2000元的「庭苑別墅」。

1.船中船概念

2017年11月才下水的「世界夢號」，15萬噸是目前來台郵輪中最大艘，1686間客房中，有高達7成房間都是露台房，值得一提的是，走「船中船」概念的世界夢號，設有157間皇宮套房，更有2間價值新台幣100萬2000元的「庭苑別墅」，別以爲這麼貴沒人訂，雄獅旅遊總經理游國珍表示，明年3月航程，目前已候補到4組客人。

▲凡是預定「皇宮The Palace」的客人，有獨享的戶外泳池。

凡是預定「皇宮The Palace」的客人，有獨享的戶外泳池、餐廳、酒吧、Spa、健身房等貴賓專屬區域，不會被其他客人叨擾。軟體部分，全程有管家提供24小時個人化貼心服務，無論是預訂餐廳、表演或spa服務，只要一通電話即可迅速完成。此外，全程免費無線上網、上下船優先服務、岸上免費觀光等，均是「皇宮The Palace」客人專屬的禮遇。

▲世界夢號上有「5道巨型滑水道」的水上樂園，包含2條幾近垂直的滑水道、2條競速滑水道和1個大碗公。

2.5道巨型滑水道的水上樂園

郵輪上的設施應有盡有，一點都不會無聊，世界夢號上有「5道巨型滑水道」的水上樂園，包含2條幾近垂直的滑水道、2條競速滑水道和1個大碗公，喜歡刺激的人一定不能錯過。

▲海上高空繩索。

▲「世界夢號」上也有攀岩牆。

另外，海上迷你高爾夫球場、攀岩牆及海上高空繩索，都是郵輪上值得玩樂的設施。

▲世界夢號上有座「全球最大的海上VR館」，圖為可同時8人一起玩的黑暗騎士電影院。

3.海上最大VR體驗館

郵輪上除了戶外活動，怕熱的話，也可躲進室內玩時下最夯的VR，世界夢號上有座「全球最大的海上VR館」，包括虛擬電子迷宮、極限過山車、黑暗騎士電影院等9樣設施，可依據喜好挑幾項來玩，價位從20港幣（新台幣約80元）到80元（新台幣約320元）不等。

▲虛擬電子迷宮。

▲極限過山車。

4.首座海上醫美

美髮、美甲、Spa水療已不稀奇，世界夢號上有100多個座位的腳底按摩，更神奇的是「搭郵輪還能順便醫美」。由專業醫生諮詢後，可以在船上進行電波拉皮或是冷凍溶脂等非侵入式的醫美療程，下了船之後就能煥然一新。

▲▼由專業醫生諮詢後，可以在船上進行電波拉皮或是冷凍溶脂等非侵入式的醫美療程，下了船之後就能煥然一新。

5.5元港幣嘗道地美食

雲頂郵輪集團深耕台灣25年，很能收服亞洲饕客挑剔的味蕾。郵輪上找得到包含中、日、韓、西式等6大主題餐廳，14樓有免費的buffet可以吃到飽，或著不妨自費享用高檔牛排、海鮮等餐食。

▲藍湖餐廳在宵夜時段，只要5元（新台幣約20元）就能品嚐魚蛋米粉、抄手、糯米雞、雞翅等香港美食。

最特別的是，藍湖餐廳提供南洋風味的「銅板美食」，舉凡亞洲道地的叻沙麵、麻辣燙、肉骨茶、小籠包、海南雞飯、椰漿吐司在這都吃得到。在宵夜時段，只要5元（新台幣約20元）就能品嚐魚蛋米粉、抄手、糯米雞、雞翅等香港美食，滋味道地，一口接一口相當涮嘴。

6.台灣夜市搬上郵輪

明年3月28日雄獅旅遊獨包航程中，於抵達廣島前一晚，會在郵輪上復刻「廣島屋台夜市」，預計在4月1日晚上，還大陣仗將「台灣夜市美食」原汁原味搬上郵輪，吃得到牛肉麵、滷味、蚵仔麵線、鹹酥雞、滷肉飯、珍珠奶茶、麻辣燙等台灣小吃，現場還有古早味套圈圈、彈珠台等小遊戲，不只讓台人回味兒時時光，更讓國際遊客一併從美食認識台灣文化。

▲牛肉麵。

▲蚵仔麵線。

▲麻辣燙。

▲「台灣夜市」搬上船的概念，雄獅從構想到執行大約花了3個月。

許多人會好奇，為何在台灣航程中置入台灣元素？雄獅旅遊總經理游國珍解釋，郵輪旅遊愈接近尾端，國人會愈來愈想念台灣美食，有鑑於此，才孕育出將「台灣夜市」搬上船的概念，構想到執行大約花了3個月，明年3月航程大約會擴展到10多攤，港幣5、8、10元就可以吃到牛肉麵等料理，不只美食，還會有衣服等攤位進駐。

▲亞洲最大電音俱樂部「ZOUK」將夜店主題狂歡趴移師海上。

7.泡泡趴、海上煙火

在限定航次之中，雄獅旅遊也針對台灣消費者設計出限定活動，像是邀請亞洲最大電音俱樂部「ZOUK」將夜店主題狂歡趴移師海上，旅客可以在DJ的音樂放送下，與三五好友在泡泡池盡情玩耍。航程最後一晚，也會施放海上煙火秀及燈光秀，為旅程劃下完美句點。

▲航程最後一晚，也會施放海上煙火秀及燈光秀，為旅程劃下完美句點。



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售價：32,900元起 (四人同行，每人最低19,900元起)

出發日：2020年3月28日