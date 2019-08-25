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栗子控必看！法國國寶級西點大師為台南遠東帶來6款栗子甜點

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▲栗子控必看！法國國寶級西點大師為台南遠東帶來6款栗子甜點。（圖／記者黃士原攝）
▲赫許栗古純栗。

記者黃士原／台北報導、攝影

香格里拉台南遠東飯店西點主廚許煜新在經歷近一年的時間，終於邀請法國國寶級甜點大師Pascal Molines來到台南，由Chef Pascal Molines以法國栗子為主軸來6款法式經典甜點；而飯店許煜新主廚則以台南當季文旦獻上3款創意甜點，即將自8月25日起至9月30日，於一樓品香坊限量上市。

Chef Pascal Molines曾獲1999世界糕點冠軍(Coupe du Monde de la Pâtisserie)與法國甜點師最高殊榮2000法國最佳工藝技師MOF (Meilleur Ouvrier de France pastry-confectioner)，並且在Chef Pascal在世界糕點大賽(Coupe du Monde de la Pâtisserie)的組織委員會任職超過15年，並於2009至2016年擔任主席。

▲栗子控必看！法國國寶級西點大師為台南遠東帶來6款栗子甜點。（圖／記者黃士原攝）
▲蒙布朗。

▲栗子控必看！法國國寶級西點大師為台南遠東帶來6款栗子甜點。（圖／記者黃士原攝）
▲阿爾朗。

這次中西西點雙廚共同推出「秋天的滋味」系列甜點，甜點大師Pascal Molines特選法國產阿爾十代省栗子，帶來了6款栗子甜點，分別是皇室栗子、赫許栗古純栗、異國風情、阿爾朗、蒙布朗與笠初巧栗，每個售價都是160元，其中法式甜點經典款蒙布朗，Pascal Molines用香草栗子奶餡、Weiss安努爾白巧克力包覆酥菠羅，加上蒙布朗絲，最後放上條狀的蛋白霜。

▲栗子控必看！法國國寶級西點大師為台南遠東帶來6款栗子甜點。（圖／記者黃士原攝）
▲皇室栗子。

▲栗子控必看！法國國寶級西點大師為台南遠東帶來6款栗子甜點。（圖／記者黃士原攝）
▲異國風情。

另外，由於這6款多數是慕斯甜點，甜點大師Pascal Molines在每個甜點裡都加入了有著酥脆口感的「酥波蘿」。什麼是酥波蘿呢？其實有點像是沙布列塔皮，由奶油、杏仁粉、糖粉等原料所製成，加入口感偏軟的慕斯之中，可以增加酥脆口感，提升甜點的風味與層次。

▲栗子控必看！法國國寶級西點大師為台南遠東帶來6款栗子甜點。（圖／記者黃士原攝）
▲款仿真柚造型的甜點「香柚蒲公英」。

▲栗子控必看！法國國寶級西點大師為台南遠東帶來6款栗子甜點。（圖／記者黃士原攝）
▲柚栗。

▲栗子控必看！法國國寶級西點大師為台南遠東帶來6款栗子甜點。（圖／記者黃士原攝）
▲秋季的滋味。

香格里拉台南遠東飯店西點主廚許煜新則以台南當季文旦獻上3款創意甜點，分別是香柚蒲公英、秋季的滋味及柚栗。其中香柚蒲公英是款仿真柚造型的甜點，以新鮮檸檬製成蛋糕為底層，採用台南麻豆小農所栽種新鮮文旦，取其果肉製成果醬，作為中間夾層，最外層包覆香草柚子白巧克力慕斯，許煜新想讓大家一吃到就能感覺到「這就是柚子！」

關鍵字： 美食情報 香格里拉台南遠東 台南美食

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