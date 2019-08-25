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拜拜完有新去處！日藥妝「松本清四號店」插旗行天宮商圈

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▲松本清四號店位在松江路上。（圖／記者彭懷玉攝）

▲松本清四號店8月22日插旗行天宮商圈。（圖／記者彭懷玉攝， 下圖同）

記者彭懷玉／台北報導

繼西門店之後，松本清四號店日前正式插旗行天宮商圈！北市松江路上的松本清距離捷運行天宮站步行約1分鐘，地理位置相當醒目，參拜行天宮之餘，還能到日本知名藥妝店逛逛。

松本清四號店附近就有6間藥妝店，包含屈臣氏、康是美、日藥本舖等，可說是藥妝店集結的大本營，店內總坪數40坪，雖是4間店中最小的，但門面卻超過最大間的忠孝敦化店，另外還有誠品南西店和西門峨眉店。

▲松本清四號店位在松江路上。（圖／記者彭懷玉攝）

▲松本清四號店位在松江路及錦州街轉角。

松本清獨家販售商品包含與曼秀雷敦旗下護膚品牌「Melano CC」合作推出的「Melano CC亮白高保濕面膜」，有20枚入大包裝，和「matsukiyo都會生活購系列」等，還有「自家版休足時間」、「PITTA 高密合可水洗口罩」等眾多商品，開幕日至今（25日）限定88折，開架保養8折、消費滿388送開幕限定飲料提袋。明（26日）起至9月1日全館消費滿千送百，消費不限金額即送松本清「獨家驚喜來店禮」，一筆消費限換一份。

台灣松本清4號店 行天宮店
開幕日：2019年8月22日
營業時間：10:00-23:00
店舖地址：台北市中山區松江路281號（行天宮捷運站3號出口）

關鍵字： 日本藥妝 松本清四號店 松本清

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