好想要！英國推出2款「柏靈頓熊硬幣」　還有隱藏版超搶手

▲英國鑄幣局推出最新兩款柏靈頓熊硬幣。（圖／The Royal Mint Experience粉絲頁）

文／麗塔

大家可能在旅遊回國的時候，經常會因為收納不同國家的硬幣而感到困擾，不過英國近期推出的最新50便士硬幣絕對會讓旅客愛不釋手，因為上面印有超可愛的柏靈頓熊！

根據孤獨星球網站，英國皇家鑄幣局推出的2枚柏靈頓熊50便士硬幣，已經正式進入市場流通，主題是柏靈頓熊在倫敦的冒險故事。雖然已經進入市場流通，但旅客不一定能得到超萌的柏靈頓熊硬幣，所以如果旅客真的很想收集，可以先上網訂購，硬幣售價為10英鎊。

另外，若你是專業的硬幣收藏家，那就一定不能錯過限量的隱藏版，每個售價65英鎊，庫存25000個中已經有6成銷售完畢，非常搶手。

▲兩款柏靈頓熊硬幣熱銷中。（圖／The Royal Mint Experience粉絲頁）

其實這也不是英國鑄幣局第一次推出柏靈頓熊硬幣，去年柏靈頓熊60周年，鑄幣局就推出柏靈頓熊在柏靈頓車站及白金漢宮的版本。由於柏靈頓熊在全球擁有巨大粉絲，推出之後大獲好評，所以今年又有新的版本。如果旅客想要增加拿到硬幣的機會，可以拜訪南威爾斯的鑄幣所博物館（The Royal Mint Experience）。

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