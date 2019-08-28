ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

好想要！英國推出2款「柏靈頓熊硬幣」　還有隱藏版超搶手

ETtoday旅遊雲

▲英國鑄幣局推出最新兩款柏靈頓熊硬幣。（圖／The Royal Mint Experience粉絲頁）

▲英國鑄幣局推出最新兩款柏靈頓熊硬幣。（圖／The Royal Mint Experience粉絲頁

文／麗塔

大家可能在旅遊回國的時候，經常會因為收納不同國家的硬幣而感到困擾，不過英國近期推出的最新50便士硬幣絕對會讓旅客愛不釋手，因為上面印有超可愛的柏靈頓熊！

根據孤獨星球網站，英國皇家鑄幣局推出的2枚柏靈頓熊50便士硬幣，已經正式進入市場流通，主題是柏靈頓熊在倫敦的冒險故事。雖然已經進入市場流通，但旅客不一定能得到超萌的柏靈頓熊硬幣，所以如果旅客真的很想收集，可以先上網訂購，硬幣售價為10英鎊。

另外，若你是專業的硬幣收藏家，那就一定不能錯過限量的隱藏版，每個售價65英鎊，庫存25000個中已經有6成銷售完畢，非常搶手。

▲英國鑄幣局推出最新兩款柏靈頓熊硬幣。（圖／The Royal Mint Experience粉絲頁）

▲兩款柏靈頓熊硬幣熱銷中。（圖／The Royal Mint Experience粉絲頁）

其實這也不是英國鑄幣局第一次推出柏靈頓熊硬幣，去年柏靈頓熊60周年，鑄幣局就推出柏靈頓熊在柏靈頓車站及白金漢宮的版本。由於柏靈頓熊在全球擁有巨大粉絲，推出之後大獲好評，所以今年又有新的版本。如果旅客想要增加拿到硬幣的機會，可以拜訪南威爾斯的鑄幣所博物館（The Royal Mint Experience）。

►►► 奢華有理，享樂無罪！帶上Visa卡出發吧！

關鍵字： 英國旅遊 歐洲旅遊 柏靈頓熊硬幣 英國皇家鑄幣局

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

再等5年！2024巴黎奧運推「空中計程車」　直接載旅客到目的地

旅客太多了！阿姆斯特丹推動保護措施　明年紅燈區禁觀光團

終於！佛羅里達「吉他飯店」10月盛大開幕　7個亮點搶先看

噪音、車流量爆表！巴黎禁雙層觀光巴士　推動步行、騎腳踏車

一芳水果茶花千萬擬計劃挺加盟主！

最美熱氣球就去這看！

欣賞海陸絕景就來紐西蘭！

郵輪上居然還可以看太陽馬戲團?

台南古早味仙草奶凍每一口都是料！

好想要！英國推出2款柏靈頓熊硬幣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品旗下4品牌9月推生日優惠方案

台南大員皇冠假日酒店2週年優惠

外媒選出「台灣必玩10種秘境體驗」

9月最浪漫花季！大溪「九月雪」開了

Line瘋傳每房只要499　國賓：假的！

這2處宜蘭景點都重新開放了！

每房1千元！秋冬旅遊補助9/1開始

「桃園地景藝術節」有超美發光山丘

肉多多推三週年套餐　打卡再送肉

隱身山林間！高雄豪華露營有一泊三食

熱門行程

最新新聞更多

一芳水果茶花千萬擬計劃挺加盟主！

最美熱氣球就去這看！

欣賞海陸絕景就來紐西蘭！

郵輪上居然還可以看太陽馬戲團?

台南古早味仙草奶凍每一口都是料！

好想要！英國推出2款柏靈頓熊硬幣

登山入門最強5大SOP！3大新手路線

日客想再旅遊排行　台灣2市通殺

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366