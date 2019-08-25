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韓國「南山首爾塔」3種玩法　體驗全球首座Kakao Friends樂園

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▲▼南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

樂天世界塔開幕後成為韓國第一高樓，但仍無損首爾經典地標「南山首爾塔」的魅力，從今年起，南山首爾塔就有3種玩法，讓你再次感受這處首爾經典天際線的絕美風光。

首爾塔（圖／翻攝自韓國觀光公社）

▲南山首爾塔夜景（圖／翻攝自韓國觀光公社）

要說南山首爾塔的魅力，最經典的當然是夜景，不但能看見首爾塔塔身在夜空中散發光芒，隨著不同色彩變化，也暗示當天空氣品質；從首爾塔觀景台向下俯瞰，首爾都會夜景宛如璀璨星空閃爍，若想在浪漫夜景中享用餐點，南山首爾塔內也有吃到飽餐廳，讓情侶能在這邊用餐，成為許多戀人的熱門約會景點。

▲▼南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲南山首爾塔Kakao Friends主題樂園有許多拍照打卡景點。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲▼南山首爾塔Kakao Friends主題樂園。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

▲還有VR遊樂設施可以玩。（圖／翻攝自선데이치즈볼臉書專頁）

從今年5月底起，全球第一座「KaKao Friends主題樂園」在5月底於南山首爾塔正式開幕，以起司球冒險樂園為主題，更設計超萌的「起司球萊恩」大型公仔，讓粉絲能盡情拍照打卡，同時更利用多種VR娛樂設施打造的玩樂空間，讓粉絲可以和最受歡迎的Kakao Friends人物萊恩一起冒險，旅客不妨從樂園開始，規劃一趟半日遊行程，將南山首爾塔的3種玩法一次滿足。

地址：首爾市龍山區南山公園道126

關鍵字： 南山首爾塔 首爾旅遊 韓國旅遊 南韓旅遊 日韓風

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