世界第一長賽道在這！韓國2大必玩「跑跑卡丁車」景點

▲統營Skyline Luge跑跑卡丁車。（圖／韓國觀光公社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

現在想玩刺激的卡丁車別只去新加坡，在韓國就有2處刺激的跑跑卡丁車可以玩，這裡不僅擁有世界第一長的賽車滑道，在體驗迅速滑落同時，還能欣賞無邊海景，超紓壓！

▲統營Skyline Luge跑跑卡丁車能欣賞海景。（圖／韓國觀光公社提供）

統營Skyline Luge

統營Skyline Luge卡丁車於2017年開幕，就位在閑麗水道展望纜車一旁，園方利用山坡打造出全長1.5公里的賽道，讓旅客搭乘特別製作的滑車，由山上順坡而下，沿途分為連續彎道、大彎道、隧道等，讓旅客能在這裡充分體驗滑行的速度感，十分刺激。

玩完卡丁車後，旅客可以就近前往搭乘閑麗水道展望纜車，搭乘纜車到最高處，再沿著步道登上山頂，從這裡可以360度欣賞統營無邊海景，甚至遠眺散落海上的小島，成為統營必去景點。

地址：慶尚南道統營市Balgae路178 (道南洞)

▲想體驗卡丁車先搭纜車上山。（圖／韓國觀光公社提供）

梁山 伊甸園滑雪場

伊甸園滑雪場距離釜山較近，約1小時至1.5小時車程就能抵達，這裡的跑跑卡丁車設施於2018年7月正式開幕，是目前世界第一長的跑跑卡丁車賽道，利用滑雪場山坡優勢之便，打造出全長約2.2公里的賽道，若是從下往上看，彎來彎去賽道宛如白色線條劃過綠色山坡，擁有更高的刺激度，也是近年到釜山旅遊的必去景點。

地址：경남 양산시 원동면 어실로 1206