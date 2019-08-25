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睡進史努比小屋！日本環球影城新飯店11月開幕　4大主題房搶先看

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▲▼日本環球影城LIBER HOTEL。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

▲日本環球影城LIBER HOTEL。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

記者蔡玟君／綜合報導

從11月起，到日本環球影城又有新飯店可以住了！日本環球影城官方旗下第8間飯店「LIBER HOTEL」將於11月13日正式開幕，同時更打造史努比、侏儸紀世界、芝麻街等4大主題房型，從即日起開放預約。

▲▼日本環球影城LIBER HOTEL。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

▲日本環球影城LIBER HOTEL史努比小屋主題房。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

▲▼日本環球影城LIBER HOTEL。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

▲日本環球影城LIBER HOTEL「花生漫畫爵士房」。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

LIBER HOTEL是目前在日本環球影城周邊區域規模最大的飯店，全館提供760間客房，以女性族群為主要客群，打造出全新概念的時尚飯店。在公共設施方面，飯店提供露天風呂、大浴場和桑拿，且交通方面，從JR櫻島站出站走路1分鐘就能抵達。

▲▼日本環球影城LIBER HOTEL。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

▲日本環球影城LIBER HOTEL「侏儸紀世界主題房」。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

▲▼日本環球影城LIBER HOTEL。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

▲日本環球影城LIBER HOTEL「芝麻街主題房」。（圖／翻攝自LIBER HOTEL官網）

在客房方面，飯店除了提供一般房型外，更打造4種主題房型，包括以暗色系為主的「花生漫畫爵士房」、繽紛可愛的「史努比小屋房」、宛如置身樹林中的「侏儸紀世界主題房」，還有可以睡進大嘴巴裡的「芝麻街主題房」，每間設計都超可愛，從即日起開放預約。

地址：大阪府大阪市此花区桜島1-1-35
官網：https://hotel-liber.jp/

關鍵字： 日本環球影城 大阪旅遊 星級飯店 日本旅遊 日韓風

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