ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

韓國統營超好玩「跑跑卡丁車」　1.5公里賽道讓你滑進無邊海景

ETtoday旅遊雲

▲▼統營Skyline Luge跑跑卡丁車。（圖／韓國觀光公社提供）

▲統營Skyline Luge跑跑卡丁車。（圖／韓國觀光公社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

鄰近釜山的統營，近年成為台灣人到韓國最常造訪的旅遊城市之一，來統營除了可以搭船前往《來自星星的你》取景地－長蛇島之外，旅客還可以來這裡體驗超刺激的「Skyline Luge」跑跑卡丁車，超過1公里的賽道，讓你沿著山坡一路迅速滑下，還能欣賞統營無邊海景。

▲▼統營Skyline Luge跑跑卡丁車。（圖／韓國觀光公社提供）

▲統營Skyline Luge跑跑卡丁車須先搭纜車上山。（圖／韓國觀光公社提供）

統營Skyline Luge卡丁車於2017年開幕，就位在閑麗水道展望纜車一旁，園方利用山坡打造出全長1.5公里的賽道，讓旅客搭乘特別製作的滑車，由山上順坡而下，沿途分為連續彎道、大彎道、隧道等，讓旅客能在這裡充分體驗滑行的速度感，十分刺激。

▲▼統營Skyline Luge跑跑卡丁車。（圖／韓國觀光公社提供）

▲統營Skyline Luge跑跑卡丁車還可以欣賞海景。（圖／韓國觀光公社提供）

玩完卡丁車後，旅客可以就近前往搭乘閑麗水道展望纜車，搭乘纜車到最高處，再沿著步道登上山頂，從這裡可以360度欣賞統營無邊海景，甚至遠眺散落海上的小島，成為統營必去景點。

地址：慶尚南道統營市Balgae路178 (道南洞)
官網：https://www.skylineluge.com/en/tongyeong/

關鍵字： 慶尚南道 統營旅遊 韓國旅遊 南韓旅遊 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

蔡依林低胸禮服爆出北半球！　美照拍攝花絮曝光...網笑翻：辛苦了

推薦閱讀

韓國統營也有超好玩「跑跑卡丁車」

日本三河一色大燈籠祭如走進畫卷中

雙北夏日限定4處免費賞荷景點

秘境中野餐！日本度假村推超爽方案

找白人牙膏：這麼難買？　網推這

白鹿快閃出海！氣象局曝最新動態

大稻埕有全台最美相機店

吃車輪餅也能很網美！還有這個特殊口味

颱風攪局！週末活動懶人包

膽小鬼勿入！瑞芳百年炮台毛毛的

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2021年完工！全台最美圖書館在桃園

台中超狂摩鐵0元爽住雙人房！

宜蘭民宿推8人以上包棟3天2夜免費

韓幣貶衝一發！旅展韓國萬元有找

一芳8/26起連14天買一送一

買早餐吃到飽住台東娜路彎會館0元

這2家廢棄醫院名列全台十大鬼屋

日本環球影城一日券10/1起調漲

新莊必吃拉麵店每月9號有限定口味

三重人氣牛排、雞腿排只要130元

熱門行程

最新新聞更多

韓國統營也有超好玩「跑跑卡丁車」

日本三河一色大燈籠祭如走進畫卷中

雙北夏日限定4處免費賞荷景點

秘境中野餐！日本度假村推超爽方案

找白人牙膏：這麼難買？　網推這

白鹿快閃出海！氣象局曝最新動態

大稻埕有全台最美相機店

吃車輪餅也能很網美！還有這個特殊口味

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366