韓國統營超好玩「跑跑卡丁車」　1.5公里賽道讓你滑進無邊海景

▲統營Skyline Luge跑跑卡丁車。（圖／韓國觀光公社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

鄰近釜山的統營，近年成為台灣人到韓國最常造訪的旅遊城市之一，來統營除了可以搭船前往《來自星星的你》取景地－長蛇島之外，旅客還可以來這裡體驗超刺激的「Skyline Luge」跑跑卡丁車，超過1公里的賽道，讓你沿著山坡一路迅速滑下，還能欣賞統營無邊海景。

▲統營Skyline Luge跑跑卡丁車須先搭纜車上山。（圖／韓國觀光公社提供）

統營Skyline Luge卡丁車於2017年開幕，就位在閑麗水道展望纜車一旁，園方利用山坡打造出全長1.5公里的賽道，讓旅客搭乘特別製作的滑車，由山上順坡而下，沿途分為連續彎道、大彎道、隧道等，讓旅客能在這裡充分體驗滑行的速度感，十分刺激。

▲統營Skyline Luge跑跑卡丁車還可以欣賞海景。（圖／韓國觀光公社提供）

玩完卡丁車後，旅客可以就近前往搭乘閑麗水道展望纜車，搭乘纜車到最高處，再沿著步道登上山頂，從這裡可以360度欣賞統營無邊海景，甚至遠眺散落海上的小島，成為統營必去景點。

地址：慶尚南道統營市Balgae路178 (道南洞)

官網：https://www.skylineluge.com/en/tongyeong/