直擊／日本中部最美祭典！「三河一色大燈籠祭」宛如走進浮世繪

▲日本三河一色大燈籠祭。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導、攝影

祭典可說是日本夏天必看風景，位於日本中部地區的愛知縣內，每年固定於8月第4個週末在西尾市舉辦的「三河一色大燈籠祭」，高達10米的12座巨大燈籠掛在夜空中，宛如在夜晚展開的浮世繪畫卷般，同時還有夜市活動，可是每年夏天當地最重要的盛事。

▲日本三河一色大燈籠祭現場共展出12座燈籠。（圖／記者蔡玟君攝）

▲超過5米以上的巨大燈籠高高掛起超壯觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲三河一色大燈籠祭每年都吸引數萬人前往。（圖／記者蔡玟君攝）

三河一色大燈籠祭已有450年歷史，最早是利用火把作為祭神儀式，後來由於火把有許多不便，而改成製作大型燈籠獻燈給神明，傳承至現代，每年都會高高掛起12座大型燈籠，最大的燈籠約10.5公尺高，較小的也有5公尺至6公尺，並由當地人一盞一盞爬進燈籠中點上蠟燭，微弱的燈光在燈籠中隱隱發光，燈籠上更繪有神話和歷史圖案，在暮色中擺盪，非常夢幻。

▲當地人會進入燈籠中點燈。（圖／旅遊小編Kiya的玩樂日常粉絲專頁提供）

▲各種燈籠宛如夜空中展開的浮世繪畫卷。（圖／記者蔡玟君攝）

▲最大的燈籠有10.5公尺高。（圖／記者蔡玟君攝）

▲現場化身為大型夜間廟會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲民眾也會趁此時前往參拜。（圖／記者蔡玟君攝）

若是想要親眼欣賞燈籠如何掛上，也可以選擇在祭典第一天中午到會場欣賞，同時還可以體驗一起掛上燈籠的儀式；入夜後，在燈籠祭周邊也會有夜市，數十個屋台打造成夜間廟會，許多人都會換上浴衣，邊吃著點心，邊欣賞壯觀的燈籠祭典，度過美麗的夏夜。

三河一色大燈籠祭（三河一色大提灯まつり）

2019年祭典時間：8月24日、25日

地址：西尾市一色町一色宮添129 三河一色諏訪神社

交通方式：在名鐵西尾站換乘名鐵東部交通巴士，在一色大寶橋巴士站下車，步行約5分。