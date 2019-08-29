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夏天才有賣！花蓮60年「豐春冰菓店」　必加超綿密紅豆、芋泥

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：好好吃的感覺～
ETtoday餓勢力

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

位於花蓮壽豐火車站前的『豐春冰菓店』，是在地經營六十年以上的老店，而且也是旅人們經過壽豐必吃的甘蔗冰，而且這裡還有冬天公休，僅有夏天才有販售，想吃還得挑對季節才吃得到～特別的是在店裡還能見到傳統的製冰機器，紅豆、綠豆也是使用柴燒有股特殊的香氣，吃過真的會回味再三。

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

如果是搭火車的朋友可以在壽豐火車站下車後右轉，如果是開車的朋友也可以停在火車站前方廣場，以免造成交通打結。

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

暑假期間豐春冰菓店前排滿了人潮，一開始我們以為是要站在後方排隊，其實店家有發號碼牌，可以先取號坐著休息，等號碼到再點餐即可。

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

才剛到店內隨即看到人山人海的排隊人潮，此時不要怕，是衝到前面去拿號碼牌，不是傻傻的在後面等呦～

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

鏘鏘鏘～我們拿到了11號，還蠻幸運的數字，因為我們點完之後沒有芋頭，甘蔗冰要再等15分才買得到。

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店內販售的商品很簡單就是甘蔗冰和自製無奶油冰淇淋，但右邊時常缺貨；左邊的甘蔗冰則是可以點選二種配料，每款配料都是50元。

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店內可以見到製作冰品的機器，現在夏天全力打造的是甘蔗冰，已經供不應求了…

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

有不少人是直接外帶享用，但我個人覺得因為夏天冰品融化得快，最佳享用方式還是拿了直接在店內享用味道最佳。

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

就是這個甘蔗冰，不需要另外再淋糖，而是在製冰時已經打入冰裡，每一口都能充份吃到甜味。

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

我們一群人共點了六碗冰，對記憶力不好的我來說要點六種組合還真的是記憶力大考驗，幸好都點對了～我個人相當的推薦紅豆和芋頭，因為紅豆煮得相當綿密，芋泥也是香滑還帶著顆粒感，入口即化。

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

蓮子木耳和大豆的搭配也蠻不錯的，而且配料真的是滿到看不到下層的甘蔗冰，每一口都吃得到配料。

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

想消暑的朋友可以選擇仙草和綠豆，甜度應該算是最低的配料，熱量也稍低一些…

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

我選的則是蓮子木耳和芋泥，兩種都是我平時就很喜歡的配料，吃起來會有淡淡的香甜蓮子味，芋泥也很綿密濃滑，真的好好吃，難怪會大排長龍呀…

▲▼豐春冰菓店。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

這次來豐春冰菓店終於一償宿願的吃到甘蔗冰，之前去不是公休就是售完，真的值得一來，推薦給喜歡吃古早味冰品的朋友們～

豐春冰菓店

地址：花蓮縣壽豐鄉壽豐路一段79號
電話：038651530
營業時間：10：30－17：00

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關鍵字： 豐春冰菓店 Viviyu旅遊美食世界 達人美食 美食情報 花蓮美食 壽豐火車站周邊美食

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