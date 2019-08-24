秘境中野餐！北海道度假村推「超爽方案」　還能賞絕美雲海



▲如果你厭倦了都市的吵鬧，不如就躲到北海道全包式度假村放空吧！（圖／Club Med提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣炎熱，別一直待在冷氣房了，趕快上山消暑呼吸新鮮空氣吧！群山圍繞的Club Med Tomamu北海道全包式度假村就推出「夏日森活129天」活動，旅客除了能搭乘纜車眺望白色雲海之外，還能體驗度假村內提供的戶外活動，像是瑜珈、山林健行或是在秘境中野餐，結束一天旅程後還能泡溫泉放鬆一下！

Club Med Tomamu目前才開幕2年，就已經在今年榮登Trip Advisor「旅行者之選」日本最佳飯店第一名。旅客入住該度假村能和大自然好好相處，清晨時分就能搭乘纜車到雲海平台眺望白色雲海；另外，度假村還有提供多種戶外活動，像是和Lululemon一起打造的瑜珈課程、大自然攝影工作坊、探訪山林或是騎越野自行車。



▲在度假村內，旅客可以體驗做瑜珈或是在山林間漫步。



如果還想更紓壓一點，度假村內還有一條自然小徑能夠通往野餐秘境，讓旅客可以盡情在這片天地放空；結束一整天的行程後，旅客也能在露天溫泉或是日式澡堂泡澡，把疲倦都洗掉。

另外，Club Med Tomamu將於9月14日至16日舉辦「Green Beats北海道群山音樂祭」，集結浩室(House)、迷幻爵士(Acid-Jazz)、實驗電子、阿伊努傳統演奏等不同音樂類型，邀請來自台灣、東京、香港、首爾國際知名DJ以及多組札幌高人氣地下樂團前來演出。

至於飲食的部分，度假村內共有2間餐廳，提供三餐的Itara主餐廳採自助式，除了有精緻的日本料理之外，旅客還能享用來自世界各地的特色美食。若想品嚐口感細膩的和牛燒肉，那就絕對不能錯過Haku日式燒肉主題餐廳，貼心的桌邊服務搭配北海道頂級和牛，滿足旅客的味蕾。



▲度假村內有2間餐廳，如果旅客想吃燒肉，那就絕對不能錯過Haku日式燒肉主題餐廳。



吃完主餐後，旅客還能享受由北海道鮮乳製成的霜淇淋，香醇濃郁的口感在嘴中甜蜜化開；此外，小朋友在度假村內還能體驗製作北海道特色料理，由當地日本廚師帶領手作蕎麥麵。



▲小朋友在這裡也可以玩得很開心，當地的日本廚師會帶領製作蕎麥麵。



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