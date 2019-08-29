點評：好想吃啊><

文、圖／周花花

越南生牛肉河粉，一直都是我很愛的平價美食，台北也吃過不少間，這家南京三民站、小巨蛋附近的《越南河內河粉》，空降目前心中第一名，連生菜春捲都好好吃。《越南河內河粉》菜單上餐點選擇相當多元，價格多落在100元左右，佐餐的九層塔、檸檬給得毫不吝嗇，整體來說我給五顆星推薦！

越南河內河粉

推薦指數：★★★★★ 5顆星

一句短評：南京三民站美食小吃推薦，生牛肉河粉真的優秀一吃難忘。

店址位在南京東路五段巷弄內，這一條美食小吃相當多，像是我的愛店《亓家蒸餃》、《周家鮮肉餛飩》，皆在附近不遠處，前往的交通方式，可搭捷運至南京三民站，1號出口出來約步行4分鐘左右可到。

《越南河內河粉》是松山區上班族吃午餐、晚餐的好去處，尖峰時段店內可說一位難求，基本上都是一定要併桌的，接近打烊時間才會有空位，若是遇上客滿等一下就好，翻桌率還蠻快的。

牆上貼有媒體報導、名人來訪的照片，連《食尚玩家》都曾採訪過，以地區型巷弄美食來說，人氣算是相當高的，我是在好友「Banbi」推薦下來到《越南河內河粉》，直誇這是她目前吃過台北最喜歡的生牛肉河粉。

《越南河內河粉》菜單如下

價位以台北同類型越式料理來說，高上一點點，但整體而言還算平價，各式牛肉河粉、乾拌河粉、生菜春捲、炸春捲、越南小菜、咖哩飯牛腩飯、湯品飲料等，餐點選擇挺多元的，連素食都有。

桌上即擺有各式調味料，直接讓客人加，完全沒在小氣，檸檬、九層塔、辣椒辣醬、海鮮醬、胡椒等，可以依喜好自由添加，我就喜歡酸酸辣辣的湯頭。

雞肉生菜春捲—80元

我到越南餐廳吃飯，多會在前菜點上一份生春捲，但《越南河內河粉》這樣的擺法，似乎還是第一次看到，好像羅馬式建築呀～

春捲裡頭包著大量生菜、蛋皮、雞肉、碎花生，好吃的關鍵在於皮餡比例非常和諧，每樣食材的表現都很突出，完成度相當高，春捲皮吃來薄厚適中、Ｑ度亦佳，沾醬甜度較高，建議加點辣椒更香更好吃。

生牛肉河粉—150元

從湯頭的色澤就知道濃郁，喝一口果然讓人驚艷，濃醇的牛骨香氣帶點奶油香甜，十分順口想必經過長時間熬煮，再依喜好擠入檸檬、放入九層塔，讓食材特性全融入湯頭中，讓我整碗喝到見底。

雖然價錢比別家高一些，但從牛肉就能看出貴的價值，大片牛肉肉質軟嫩，燙至五分熟是最佳的口感，吃得出來所選的品質還不錯。

河粉的Ｑ度也很棒，吸收湯汁的能力剛剛好，入味卻不軟爛，真要說缺點的話，就是份量不算大，搭個春捲吃差不多。

番茄牛腩飯—140元（附湯）

和我原本所預期的不太一樣，走的是較為濕軟路線，番茄味不重，僅輕輕掛上，湯汁未勾芡，所以會把白飯泡得比較軟。

牛腩口感還不錯，較特別的是用了炸過的馬鈴薯，只能說生牛肉河粉的表現太出色，會推薦大家來這裡還是點河粉吧。

《越南河內河粉》的生牛肉河粉真的厲害，要我專程跑趟南京三民站，只為了吃上一碗都願意的喜歡，如果你跟我一樣，一直在找尋台北好吃的越南河粉的話，推薦試試《越南河內河粉》吧！

越南河內河粉



地址：台北市松山區南京東路五段123巷4弄1之3號

電話：0287874779

營業時間：週日－週五11：30－14：00、17：30－20：30（週六公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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