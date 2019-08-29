魚皮Q彈、軟綿入味！高雄現做鰻魚飯　味噌湯還能無限喝

點評：看起來太誘人了～～～～





文、圖／虎麗笑嗨嗨

鰻魚日記民權店位在文化中心附近，還有一間河堤店也吃得到現做鰻魚料理，這家是嚴選自家養殖的鰻魚烹調，將傳承自日本的蒲燒技術搭配炭燒工法，加上特別調製的醬汁提升風味，可以品嚐到濃郁香醇的蒲燒鰻魚及白燒鰻魚兩種口感。經典必吃的蒲燒滋味鹹甜涮嘴，鰻魚肉質軟嫩細膩，配著有醬香滋味的米飯很滿足！

虎麗私心蠻愛白燒鰻魚口味，只刷上薄薄醬汁吃起來比較清香，每一口都吃得到綿滑微Q的魚皮，會讓人忍不住吃光光。定食會附3種特製小菜，另外飲料、湯品都可自行取用，無限量供應，如果想要吃飽一點建議選擇加大份量套餐，白飯可免費續加一次哦！（鰻魚日記有提供外帶服務／團膳，也可客製化餐點）

▲鰻魚日記品牌故事。

定食套餐附特製小菜／飲料／湯品

▲定食附的小菜是隨機搭配三種，醃漬的酸甜口感開胃又解膩！

▲湯品可自行取用，無限量供應！虎麗喝到的是味噌湯，滋味清爽甘醇還能吃到海帶豆腐。

▲飲料也是無限量暢飲，清爽無糖的麥茶搭配鰻魚料理頗match。





蒲燒鰻魚

▲蒲燒鰻魚飯加大300元（加大鰻魚飯定食可免費加飯一次）

蒲燒鰻魚口感軟綿細膩，還有綿滑微Q的魚皮，醃製入味再刷上醬汁，風味比較濃厚，吃起來鹹甜涮嘴，充滿獨特的魚肉鮮香！想吃澎湃一點可以選擇加大份量（鰻魚加量／飯量不變），還能享有免費加飯一次的服務～

▲鰻魚份量加大比標準多半塊，吃起來更有滿足感！





▲一口鰻魚一口醬汁白飯很過癮，選擇加大鰻魚定食還可免費加飯一次，吃完特別飽足。

白燒鰻魚

▲白燒鰻魚飯加大320元（加大鰻魚飯定食可免費加飯一次）

喜歡清香風味的話可點白燒鰻魚飯，虎麗覺得這道吃完比較不膩。白燒鰻魚只刷上薄薄醬汁調味，吃起來微鹹甜，肉質紮實帶點魚皮的膠質Q勁，非常鮮美甘醇～





▲白燒鰻魚有獨特炙燒香氣。

▲軟Q米飯淋上特製醬汁，有淡淡清香風味，配著微鹹甜的白燒鰻魚很涮嘴。

和風醬烤雞腿排x塩烤鯖花

▲和風醬烤雞腿排X塩烤鯖花定食160元

聚餐時即使不吃鰻魚也OK可以選擇和風醬烤雞腿排搭配塩烤鯖花定食，一次就能吃到海陸雙饗，完全滿足肉肉控味蕾！和風醬烤雞腿排肉質飽滿軟Q，份量很實在，加上少許辛香料提味，還有鹹甜滋味很順口。





▲塩烤鯖花魚外層酥酥的，魚肉厚實鮮嫩，可以擠上檸檬汁品嚐更鮮香！

▲白飯一樣有淋上些許醬汁，多了淡淡鹹香更美味。

特色單點

▲酥炸紫酥蝦120元

吃鰻魚飯定食蠻推薦加點酥炸紫蘇蝦分享，酥脆麵衣包覆紫蘇葉，口感卡滋卡滋的，還有軟Q蝦漿的鮮香風味～





▲照燒肉串（精選鴨肉）60元

鮮嫩的鴨肉刷上照燒醬燒烤，吃起來脆嫩有嚼勁，微鹹帶甜的風味很香醇！

菜單MENU

用餐空間













▲鰻魚日記民權店餐廳外觀。

鰻魚日記 河堤店



地址：高雄市三民區河堤路306號

電話：073415809

營業時間 週一至週日11：00－14：30、17：00－20：30

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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