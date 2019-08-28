「你的生活日常，是我魂牽夢縈的旅行風景」錢包裡裝..

點評：好想去喔～～～～～

文、圖／妮可魯的飛行日記

群山壑谷圍繞的星野集團頂級度假村「虹夕諾雅 谷關」，於2019年6月30日選在谷關溫泉落成開幕，50間客房皆附有半露天溫泉風呂，且有源自日本傳統的露天溫泉裸湯，建築設計是星野御用的東利惠建築師擔綱、料理長藤井主廚則來自虹夕諾雅輕井澤，此次趁著閨蜜娜魯生日，安排三天兩夜的溫泉小旅行，感受一下聞名遐邇的星野Style日式款待，以下就是我們親自體驗後的感想與開箱文喔！

＂水，是星野集團「虹夕諾雅」很重要的設計元素。輕井澤的虹夕諾雅以流水串連著水畔Villa，竹富島以村落水井的概念將主景圍繞著橢圓形泳池，峇里島的水景是奔竄在溪谷裡的水澗…谷關的曲水造景則是象徵中央山脈的湧泉與溫泉。＂

▎美術館般的藝術氛圍

一踏入「虹夕諾雅 谷關」的大廳，就看到巨幅的畫作懸掛在Check in櫃檯後方，深深淺淺的藍色像是場顏料的遊戲，隱約呼應著谷關地區的山紫水明，出自日本畫家內海聖史之手，左側的畫作名為「蜿蜒的河流」，是另一位畫家酒井祐二的作品。

除了大廳，館內各處都有繪畫、陶瓷器、雕刻等藝術作品，加上刻意挑高的空間設計，讓人宛若置身在一座美術館，連走去泡溫泉的穿廊上都有名家的藝術創作可欣賞。

▎充滿花香鳥鳴的水之庭園

有去過虹夕諾雅輕井澤的旅人，想必覺得這片水之庭園很眼熟，谷關的水之庭園以蜿蜒的流水穿梭在樹林之間，但生長在其間的不像輕井澤是到了秋天會變色的紅葉，而是原本就生長在此地的五葉松及二葉松，陽光從青綠的松葉間篩落，柔和地照耀在草地上，清晨在這裡漫步真是美極了！

園中飄來陣陣花香的蓮花與野薑花

▎錯落在庭園與泳池邊的發呆亭

類似的空間設計，記得在虹夕諾雅峇里島也有，可優閒的躺在沙發上乘涼、看書，若是怕有蚊蟲侵擾，記得先在泳池邊的服務台索取防蚊液噴一噴，才不會讓不識趣的蚊蟲打擾了興致。

▎竹林間的清幽小徑

從進入虹夕諾雅谷關的大門接待處那刻起，就因車道兩旁竹林掩映而有一種跨入結界，來到秘境之感。同樣的桂竹竹林也栽植在從大廳到客房住宿區之間的小徑兩旁，竹林裡有高高低低錯落銜接的水道設計，讓「水」這個元素貫穿在景色之中，象徵著流淌在中央山脈的豐沛泉水。

▎天然無循環的樓中樓溫泉客房

50間客房內全都有半露天溫泉，我們這次住的是上下兩層樓的設計，一層是臥室起居空間，一層是可獨享溫泉的泡湯空間，躺在客廳或露台的沙發上，可安靜的欣賞落地窗外的山巒美景，室內設計全和日本當地一模一樣，星野迷們熟悉的高雅感，讓人感到既放鬆又安心。

窗外的山巒美景

迎賓小點心與館內換穿的衣服

▎純天然無循環的美肌溫泉

星野會選在谷關溫泉，除了因為其位在中央山脈的優越地理環境，讓人有置身深山秘境的美好感受，另外一個重要因素就是這裡的溫泉質量十分豐沛，從不枯竭，可24小時泉湧而出，不用循環再利用，保證是百分百的天然純湯。

無色無味的鹼性碳酸泉，日本稱為「單純泉」，無色透明，對肌膚刺激較少，因此被稱為「美肌之湯」，對於不習慣日式大浴場裸湯的旅客來說，能在客房私人空間內盡情泡湯，真是最幸福的享受。

▎露天溫泉裡享受日式裸湯

台灣絕大部分的露天溫泉都是要穿泳衣，總有種隔靴搔癢的不痛快，且風呂的設計總是俗氣，對於細節處的修整總是不優，像是突然露出一截綠色水管，或是很醜的招牌。

虹夕諾雅谷關的露天溫泉完全是日系設計，典雅的大浴場，搭配以瀑布、流泉與山石為主題的露天風呂區，森香鳥鳴細細可聞，脫掉全身衣物的束縛，在純美的溫泉水中深呼吸。

▎花飛蝶舞的泳池

造型靈感來自山谷溪流的泳池，是夏日裡最消暑的玩樂地點，蝴蝶不時飛舞在周遭的草地，伴隨著陣陣蟬鳴，泳池邊有無料的飲品供應，最喜歡泳池小哥特調的椰汁氣泡飲，游完泳，順途到一旁的大浴場泡湯最是合適，山間氣溫涼爽，我們去時是八月盛夏也因涼風陣陣，感到非常有泡溫泉的氣氛呢！

▎泡完溫泉享受台灣好茶

泡完溫泉可在有冷氣可吹的休憩區，喝上幾杯充滿台灣特色的茶湯，舒緩一下身心。也可學習以「氣功」為基礎設計的手足伸展小運動，小小的排毒一番。

▎品嘗五葉松刨冰

因為才剛開幕，館內可體驗的活動還不多，現在可以體驗的有每日早上在溫泉休憩區提供的五葉松刨冰，清香的五葉葉松粉對於身體有益，加了煉乳的刨冰裡還有甜甜的紅豆泥，最適合泡湯後來上一碗涼快涼快！

▎純正日式情懷的晚餐料理

在關西料理名店修業多年，之前任職於虹夕諾雅輕井澤的藤井主廚，將台灣當季食材與日本料理的烹調手法相結合，完美地將日本料理的靈魂-だし（高湯）運用在菜餚裡，且他將生魚片刺身處理的非常好，完全是京都高級料亭的細膩，對於台灣食材的掌握也很順暢平穩。

若家中有喜歡日本料理，卻不喜歡搭飛機勞累的長輩，谷關的晚餐絕對可以期待。且食器全是空運自日本的九谷燒、有田燒、備前燒，搭配精選自日本各地酒藏的精品級清酒，真的宛如在京都米其林三星的名店用餐。





最後一道海鮮飯因太飽吃不完，主廚還貼心地幫我們做成便當帶回房間

▎日式、中式、美式朝食

谷關的早餐有日式、中式、美式三種選擇，我們因住了三天兩夜，所以將三種都嚐了。個人比較喜歡日式朝食，大部分的旅客也是點這道，裝呈在日本瓷器中的餐點像是藝術品般，味道也是正宗的和風滋味，熱呼呼的湯豆腐特別好吃。

中式早餐以瑤柱干貝清粥為主，搭配放在小碟子裡的台式小菜，像是豆腐乳、松花皮蛋、炒花生、肉鬆等，覺得可以再加強一些，因為這些搭配對於日本旅客應該沒問題，但對於吃慣這些的台灣人來說會覺得不太夠。

美式早餐有蛋捲、香腸、沙拉、優格、馬告起士、水果，以及可搭配果醬塗抹的麵包籃，以及現榨果汁，表現平穩，我還是較中意日式早餐。

▎精緻味美的天婦羅午餐

因住了三天兩夜，而且慵懶的不想出門，所以就在餐廳點了午餐，目前只有以天婦羅為主的日式午餐可選擇，之後還會陸續增加台式餐點。

真心覺得藤井主廚處理生魚片的手法著實一流，就連天婦羅裡的炸花枝都處裡的好細膩、刀工一流，嘴饞忍不住請他多炸幾片，其他食材少些沒關係。

▎單點的晚餐料理

通常住第一天的旅客會選擇日式會席料理，連住第二晚會嘗試單點，我們點了主廚推薦的極品和牛壽喜燒，還有寶石般華麗的散壽司、生魚片拼盤、天婦羅，據說爌肉飯也很好吃，但光這些就份量十足，只好忍痛和鯛魚茶泡飯、卦包、烏龍麵等好料說掰掰。

▎大廳沙發區的誠品選書與茶點

大廳舒服的沙發區旁，有誠品書店特別為虹夕諾雅谷關選的中英日文書籍，還備有咖啡、茗茶與果乾等點心，光是這裡就可以慢慢地消磨好久時間。

▎充滿台灣風情的紀念品區

印花樂的團扇、台灣特產的果乾與威士忌，以及沖泡台灣茶用的瓷器茶組、薰香、肥皂等，不光是日本旅客想買，連我都好想通通搬回家。

虹夕諾雅 谷關

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

交通：從台中高鐵站開車約90分鐘可達

妮可魯的飛行日記

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