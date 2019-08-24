大稻埕網美打卡點再加一！全台最美相機店低調藏身百年建築

▲OLYMPUS PLAZA TAIPEI選在大稻埕落腳。（圖／OLYMPUS PLAZA TAIPEI授權提供，下同）

記者黃凱翊／綜合報導

文青系網美打卡景點再加一！迪化街古色古香的老街建築，一直是許多外國旅人到台北的必訪打卡景點之一，穿梭在老街巷弄中，就像來到了當年熱鬧的大稻埕，最近又有一家相機店選在迪化街中的一棟百年建築物落腳，店內文青風的擺設，讓照片怎麼拍都好看。

充滿濃濃古早味的小碎石地板，搭配木作裝飾水泥牆面，整間店充滿典雅知性風。這是日系相機OLYMPUS在台灣的首家藝文空間OLYMPUS PLAZA TAIPEI，這裡不僅是藝廊，同時也是攝影棚，建築本身的百年歷史，更是讓在此處拍出的照片多了些韻味。目前整間店正在試營運中，預計9月8日將會正式開幕，網美們快趁著試營運期間，和全台最美的相機店來張合照。

適逢品牌創立100周年，OLYMPUS特地選在百年建築裡開設OLYMPUS PLAZA TAIPEI，更加增添時光風味，未來將固定開設攝影課程、講座、攝影展...等活動，現場也有許多相機相關商品展售，適合喜歡拍照的相機迷到店內探索。



▲店本身是大稻埕的百年建築物，小碎石地板充滿歷史韻味。



▲▼店內低調沉穩系裝潢，很適合文青系網美打卡拍照。

OLYMPUS PLAZA TAIPEI(9/8開幕，目前試營運中)



營業時間：每周二至周日 10:00-21:00

試營運期兼營業時間：每周二至周日 10:00-18:30

地址：台北市大同區迪化街一段142號