美景配美食！達人推薦歐洲必吃傳統佳餚清單

點評：美到不行！！！





文、圖／INSIDR PARIS

對你來說，旅途中最重要的事是什麼？有人熱中探索古蹟，有人喜歡買當地名產，不能外帶的庶民小吃更不可錯過！每道菜都可以有講不完的故事，難得有機會環遊歐洲，拿著這份Insidr攻略，點餐不頭痛，到了大街上就可以馬上開始找尋在地美味，體驗在地飲食文化和歷史囉！





1. 西班牙Bilbao



歡迎來到美食王國。西班牙北部的畢爾包，不只有巴斯克文化和前衛的藝術氣息，它也是座美食之都！







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巴斯克人是最早發現用鹽來保存鱈魚的方法的民族，也是擅長料理的達人；城裡有許多米其林摘星餐廳，類似tapas的平民小吃pintxos拼盤﹑傳統菜餚如鱈魚、蕃茄燉雞、蘋果西打燉臘腸、蟹肉派、甜點羊奶凝乳…都非常吸引人；來一趟畢爾包，再往右邊的San Sebastian一路吃下去吧！

Insidr推薦的畢爾包名菜：

Pintxos：極富特色的小菜（下圖），Pintxos多用牙籤串成，結賬時數牙籤為準。價格也十分可愛，很多餐廳每個Pintxos只要1歐。當地不少酒吧，只要點瓶酒就可免費享用各種小菜！







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Kokotxas：巴斯克王國的招牌菜－魚頰肉濃湯，滿足味蕾就是這一碗！

Merluza：檸檬蛋黃醬、香菜末和炸鱈魚，一聽就忍不住想吃一口，在畢爾包你可以找到更多樣的烹調方式！

Cider／Sidra：最傳統的蘋果西打在San Sebastian地區，產季在春天；為了保持香氣，我們建議你拿到泡沬滿滿的西打馬上喝下！

Txuleta：讀音為「chuleta」，是深受當地人喜歡的牛排，配西打酒最好吃！



2. 西班牙Barcelona



另一座西班牙魅力無限的城市－巴塞隆納，這一個歐洲最受歡迎的旅遊勝地，地中海風味美食是不會讓你失望的；西班牙人常會享受夜生活，那麼雞尾酒就不可錯過囉！有幸來到這座世界文化遺產城市，好好享受酒吧（BAR）、天空（CEL）和海浪（ONA）的奇幻和美好吧！







在巴塞隆納應該吃什麼呢？



Calçots：這是一道春意盎然的美食， 烤大蔥是巴塞隆納鄉間的平民菜餚，直接用炭火烤來吃，建議你沾一點Salsa Romesco醬，風味超迷人。







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Cacaolat：巴塞隆納人的兒時回憶，它其實是巧克力牛奶，如果你覺得沒什麼，我們還是建議你到Cacaolat的發源地—百年老店Granja Viader喝一杯試試看，本地產的Mató乳酪布丁也會讓你很難忘的！







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Churros：西班牙油條，比較細，配上糖霜和肉桂粉，再和當地人一樣點一杯濃香熱巧克力沾著吃，天啊，這才叫享受！（Insidr解密：台灣有許多人喜歡油條配杏仁茶，巴塞隆納人也一樣哦！當地的香甜飲料orxata／horchata搭配Churros根本就是西班牙版的台灣巷口美食）

Crema Catalana：焦糖奶凍可以說是一種奶油布丁，但是焦糖在底部，以肉桂、柑橘等調味。

Cava：西班牙特有的起泡酒，又被稱為「西班牙香檳」，是世界上少有、必須使用香檳工法來釀造的起泡酒，價格實惠反而被認為品質不好，但你喝過就會知道，味道輕盈細膩的Cava根本就被低估了！

Fideua：西班牙海鮮燉飯Paella是15世紀在西班牙的摩爾人發明的，豐富的味道層次讓全世界為之驚艷，加泰隆尼亞人喜歡用短麵條來取代米飯，也非常好吃哦！

Tapas: 西班牙最有代表性的手指美食！小小的麵包塊上面，上演著千變萬化的絕妙搭配。



3. 葡萄牙Porto



環遊歐洲，很少人會想到要專程去葡萄牙，甚至是它的北方城市。但相比倫敦和巴黎這樣的大都會，安靜可愛又物產豐饒的小地方，有可能徹底迷倒你！







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葡萄牙以生猛海鮮和精緻甜品席捲歐洲，到了葡萄牙北方，第一大港兼第二大城市波爾圖，你還會發現聞名世界的葡萄牙特產－波酒（Port或Porto）！它是一種比較甜的加強型葡萄酒，甜美、豐富﹑口感厚重，加上北葡萄牙盛產的橄欖，山珍海味一起品嘗，你在這裡可以吃得非常健康又滿足！

Insidr推薦的波爾圖名菜：

Francesinha：風味獨特的葡萄牙三明治（下）配上本地產的起司和新鮮肉品，還曾經被評選為全球十大三明治喔！





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Bacalhau：葡式醃製鱈魚，以煎煮炒炸或沾醬的方式品嘗看看吧！波爾圖也有同名餐廳哦！

Alheira：蒜腸，榮登葡萄牙七大美食之一，可以不用豬肉，取而代之的是豐富的香料和其他野味，其實這是猶太人發明的特色香腸，背後的歷史也值得你探索！

Vinho Verde：綠酒？！世界上獨一無二的Vinho Verde是葡萄牙一個知名的葡萄酒產區，以清新的水果香氣﹑高酸度與低酒精度深受愛酒人歡迎，也是熱門開胃酒﹑海鮮的絕配。

4. 法國南部 蔚藍海岸



說真的，你如果沒有到南法吃一輪，這趟歐洲美食之旅可能不算太完美；大家都知道法國是無敵的世界美食大國，尼斯─普羅旺斯─馬賽三大旅遊城市所在的南法又是依山傍海，食材比任何大城市都新鮮的最佳度假地，在這美稱為Riviera「地中海蔚藍海岸」的夢幻地區，你可以遠離城市喧囂，在餐廳、小吃攤甚至市集，好好吃一頓！







Insidr推薦的南法必吃美食：







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Bouillabaisse：馬賽魚湯（上圖），這是法國卡通、電影和旅遊簡介都熱愛推薦的名菜，匯聚法國的山珍海味，飽足感超強！

Vin rosé：粉紅葡萄酒是充滿夏天氣息的法國酒品，誕生於夢幻般的普羅旺斯，清爽柔和的口感超極適合搭配烤肉一起品嘗！







Pan Bagnat：尼斯沙拉（上圖）是法國最出名的沙拉種類，這款三明治能讓你把沙拉帶著走！

Socca：豆餅，如其名是個平民美食，是以鷹嘴豆為主要原料製作的豆餅（很像蛋餅），傳統上會以柴燒製作，撒上白胡椒粉或沾辣醬都非常開胃！

Soupe au pistou：這款蔬菜湯的靈魂是蘿勒醬（可能讓你從此謝絕青醬），搭配超豐富的蔬菜，讓你元氣滿滿繼續旅行！



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