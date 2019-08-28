點評：夏天就要吃仙草消暑啊！

文、圖／規小孫

前陣子到台南玩，我們到「南科考古館」拍完杏鮑菇人偶後，就順道到這間位在台南佳里的「佛都愛玉佳里旗艦店」～之前我們在台南國華街、彰化三民路吃過，第一次來「佛都愛玉佳里旗艦店」才發現果然是旗艦店啊！整間店從外觀看就好復古，搭配上可愛的卡通大佛 logo，讓人走過路過很難不多看它一眼！



對了對了～之前我們介紹過的宅配仙草奶凍、宅配杏仁奶凍就是他們家的喔！如果「佛都愛玉佳里旗艦店」還能直接外帶著走，連運費都省了！目前也只有旗艦店才買得到宅配禮盒喔～

這裡再來介紹一下「佛都愛玉」好囉，相信應該不少人認識他們吧～ ^___________^ /從台南發跡的「佛都愛玉」榮獲過無數獎項，曾拿下療癒系網路人氣票選第一、專家評選與媒體票選第一！全國愛玉大賽台灣第一名、台南百家金讚好店、全國愛玉PK大賽全國總冠軍、台南市經發局台南商展十大好美味冠軍等，另外還有和食安息息相關的「台南市衛生優良首選店家」、「衛生福利部食品藥物管理署衛生自主管理優良店家」。

自己已經忘了什麼時候愛上他們家的愛玉、仙草，會喜歡它，不是因為「佛都愛玉」拿過什麼獎，而是吃過一次就會知道的「天然」好滋味！幾次去總會不經意看見，店裡店員現場處理愛玉子、洗愛玉子的純手工流程，再加上他們家的食物通通沒加防腐劑（連宅配也不加，所以收到三天內就要吃完），如此天然叫我們怎能不喜歡～





去過其它分店，第一次來「佛都愛玉佳里旗艦店」，還沒走進去就被門口前這一尊金色大佛給逗的笑了出來～笑到都瞇起眼的大佛好可愛、好療癒，一旁還有榮獲愛玉大賽冠軍的台灣黑熊紀念座，此時眼尖的自己發現，「佛都愛玉佳里旗艦店」的門口居然掛了「杏仁豆腐冰」耶！原來旗艦店有其它分店沒有的杏仁豆腐冰耶～耶！愛吃杏仁的我，一定要來一碗的啦～ ^______________^ /

走進「佛都愛玉佳里旗艦店」有一種回到阿公阿嬤家的感覺，全部都是實木桌椅的座位區，散發著濃濃的台灣溫情、台灣老味道～牆櫃上擺滿了可愛的大佛公仔，與好多好多的獎座形成了一幅迷人的風景，一側店員處理愛玉子的手也沒停下來過，吃過愛玉的你（妳），看過真正的愛玉子嗎？！來「佛都愛玉」一整盤一整盤的天然愛玉子經常看得到！

其實「佛都愛玉」不只有愛玉、仙草而已！夏天冰涼的冬瓜茶、水果粉圓，冬天暖呼呼的燒仙草、玉子燒，來這都能吃到～所以就算一行人喜歡吃的點心不同調，來「佛都愛玉佳里旗艦店」也可以選擇自己喜歡的口味！像我們就有發現，很多老人家、長輩喜歡吃熱的，小朋友則愛繽紛的水果粉圓、香蕉冰等等，當然他們家賣最好的還是阿里山野生愛玉、仙草凍，所以這次我們點了碗料好料滿的 綜合仙草奶凍 外，還點了旗艦店才有的 綜合杏仁漿奶酪（杏仁豆腐冰也是旗艦店才有喔）～

除了「綜合仙草奶凍」、「綜合杏仁漿奶酪」之外，我們還點了兩杯冰涼的古早味冬瓜茶，打算回程帶在路上喝～ 後來「佛都愛玉佳里旗艦店」居然偷偷藏了個新品龜苓膏，想試試的我們也點了一個！（果然是吃貨無誤 XD

綜合仙草奶凍＄50

這碗「綜合仙草奶凍」一上桌我就被嚇到了！這根本是一大碗公啊～而且這樣一大碗竟然只要 50 元銅板價！不得不說台南的食物真是親民、真心佛心來著～ 一大碗公裡有「佛都愛玉」的招牌仙草奶凍，還有每天新鮮熬煮的粉圓、紅豆與芋圓、地瓜圓等等，光是看到這樣滿滿冰涼的好料，就讓人口水分泌、好想馬上來一上一大匙～

軟嫩的仙草凍好咕嚕～湯匙舀起來還有種撐不住、隨時會滑掉的感覺～XD另外那隨便一匙就滿滿的餡料，更讓我們吃到一股兒時的記憶！是紅豆的香、珍珠粉圓的彈，和咀嚼起來滿富地瓜香、芋頭香的新鮮地瓜圓、芋圓啊～

「綜合仙草奶凍」的下頭還有碎冰，所以一整碗從頭吃到完，都能維持夏天非常需要的冰鎮口感～其實食物好不好吃很簡單！食材新鮮、製作用心，再簡單的食物也能讓人吃到不簡單的感動！這就是我們每次吃到「佛都愛玉」的心情：）

綜合杏仁漿奶酪＄60

不知道有沒有和大家說過，我超愛杏仁的！不過～平常要吃到杏仁豆腐、杏仁茶好像不太容易？！所以這次看見「佛都愛玉佳里旗艦店」有其它分店沒有的杏仁產品，自己馬上點了這個「綜合杏仁漿奶酪」來品嚐～上桌時一整碗白白淨淨的「綜合杏仁漿奶酪」，有一秒鐘讓我懷疑「就這樣？！」 哈哈～其實人家的料都在杏仁奶酪下面啦！不過那白白淨淨的樣子，有一種沒有汙染、好無暇的感覺～就像是一張白紙般，只是空氣裡可以聞到一股淡淡的杏仁香（聞到時，我的嘴角都笑了：）

杏仁奶酪本身就好好吃，冰冰涼涼一整顆杏仁奶酪就這樣倒在新鮮的杏仁漿中，一口舀起放進嘴裡品嚐，讓我這深愛杏仁的靈魂獲得了許久沒吃到杏仁的味蕾療癒感～ 軟嫩Q彈的杏仁奶酪有著濃濃的奶香、杏仁香，加上冰冰涼涼的杏仁漿相伴，豐富的口感層次讓人好喜歡，而且「佛都愛玉佳里旗艦店」的「綜合杏仁漿奶酪」還有許多好好吃的餡料呦～珍珠粉圓、新鮮紅豆，甚至還有每天現煮的薏仁，一碗料好料滿再次擄獲我的心！^__________^ /

新品 龜苓膏凍

那天在「佛都愛玉佳里旗艦店」意外發現他們即將推出的新品「龜苓膏」～這一味應該是愛的人很愛、不愛的人也不會愛吧（好像有點廢話！XDD剛剛好我們倆都愛！有時候一起去推拿按摩鬆一下，結束時也可以吃到這一味「龜苓膏」超開心～所以發tel:067234569現「佛都愛玉佳里旗艦店」有，當然要來一個試試！

結果還真的很龜苓膏耶～淡淡的中藥味完全就是經典的龜苓膏味，有點苦，但是一種大人知道吃了對身體好的苦！如果你（妳）也愛龜苓膏，來「佛都愛玉佳里旗艦店」時可以問問有沒有呦～ ^~^

總是有些味道，是不管時代如何演進、社會如何進步，只要我們曾經吃過，就無法忘卻它們的美好～譬如一碗肉燥飯、一碗陽春麵，甚至夏日裡百吃不膩、冰冰涼涼的仙草愛玉，你（妳）是否和我們一樣，會不時的想起小時候下課回家，冰箱裡那一鍋冰冰涼涼、黑不拉幾的冰仙草，又或者一鍋放了檸檬切片的愛玉呢？！現在多數人都是雙薪家庭，我們也是。所以哪有時間上市場買新鮮的手作愛玉仙草啊～所以每次出門玩，只要看到「佛都愛玉」這種天然的仙草愛玉專賣店，我們一定都會停下來吃上一大碗！XD

這次終於到「佛都愛玉佳里旗艦店」一訪，「綜合仙草奶凍」、「綜合杏仁漿奶酪」和新品龜苓膏都讓我們很喜歡～有機會大家經過路過別忘了來上一碗，真材實料的「佛都愛玉」肯定會是大人小孩的愛！

佛都愛玉佳里旗艦店

地址： 台南市佳里區成功路200號

電話： 067234569

營業時間：9：00～22：00