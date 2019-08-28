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海鮮丼快滿出來！隱身百年市場的私之家壽司　還有多種壽司

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：好想吃啊><
ETtoday餓勢力

▲▼私之家壽司。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

有沒有跟我一樣，喜歡吃日本料理的朋友啊？炎熱的天氣，難免沒胃口，就想吃點比較不油膩的食物，加上我很喜歡吃海鮮，點上一碗豐富的海鮮丼飯，滿滿食材超幸福！

▲▼私之家壽司。（圖／愛比妞提供）

私之家壽司隱身在台南東菜市場裡，東菜市這邊藏有許多美食呢～一到達店門口，木質的門面好有日式的感覺，我們假日中午去，客滿需要等候。

▲▼私之家壽司。（圖／愛比妞提供）

▲▼私之家壽司。（圖／愛比妞提供）

私之家壽司店內環境

店內座位主要是吧檯座位，可以看到師傅處理食材的過程，其實也蠻有趣的呢～環境以大量木質為主要布置，座位不多，建議可以先訂位看看。

▲▼私之家壽司。（圖／愛比妞提供）

▲▼私之家壽司。（圖／愛比妞提供）

私之家壽司菜單MENU

主要販售壽司、丼飯、刺身…等，還有無菜單料理呦～也可以看小黑板上面寫的餐點，那些菜單上沒有。

▲▼私之家壽司。（圖／愛比妞提供）

大盛海鮮丼＄520

如果我沒記錯菜名的話，應該是大盛海鮮丼沒錯！海鮮丼飯看起來超澎湃！有著滿滿的海鮮食材，如果喜歡吃生魚片的話，也蠻多種的耶！吃起來有著醋飯的微酸，配上海味十足的海鮮，好過癮！原本想點極品海鮮丼280元，帶是太晚去了，當天已經完售，下次要衝一開門XD

▲▼私之家壽司。（圖／愛比妞提供）

未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車！

▲▼私之家壽司。（圖／愛比妞提供）

還有各式壽司單點，厚厚的鮭魚一口吃下去也好爽快，炙燒風味的多了點香氣，我也挺喜歡，除了單點以外也有綜合10貫及14貫可以選擇，隱身在市場裡的好味道，喜歡吃日本料理的朋友，分享給你囉！

私之家壽司

地址：台南市中西區青年路164巷25弄4號
電話：0908259807
營業時間：11：00－14：00／17：30－22：00

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 私之家壽司 愛比妞 達人美食 美食情報 台南美食 台南東菜市場美食 台南日式料理

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