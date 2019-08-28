文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

山本屋日式拉麵在台中文文化部文化資產園區（原台中文化創意產業園區）對面，山本屋拉麵除了可以免費加麵外，麵條軟硬、湯頭濃度都可以客製化調整，店內更是有兩隻店貓坐鎮，牆壁上照片和裝飾小物以貓咪為主題，喜歡貓咪的人，位在台中南區後火車站的山本屋日式拉麵，可以列入口袋名單中。

來台中文化創意產業園區逛展覽，在對向的山本屋拉麵那大大的扛棒吸引我的目光。準備進入店內時，目標又被隔壁機車行那巨大的鹿角蕨類給吸引走，這兩大叢也太壯觀了!車行老闆真的很用心在照顧，高手果然在民間。

店內四周牆壁上都是可愛貓咪的照片，兩隻店貓自在的在店內遊走。

喜歡貓咪的人不要太猴急嚇到它們，有緣的話，貓咪們會朝你走過來的。

每當我拿起手機要偷拍時，他總是默默不看鏡頭，實在太故意了！

杯水、餐具在櫃檯旁的架上（自取）

平日用餐時間，客人絡繹不絕。

山本屋拉麵 菜單／價目表

山本屋拉麵的湯頭濃淡、麵條軟硬可調整。

叉燒拉麵 湯頭濃、麵條硬度適中。

剛看到價格時，有點嚇到!在拉麵上桌後，又被這叉燒肉量嚇到，肉量滿驚人的。叉燒肉質不乾澀、散發出炙燒過後油脂的香氣，吃完整個很滿足。

店家獨家研發出貓爪蛋，這造型好可愛啊！

豚骨湯底製作不易，每碗的濃度不同，沒辦法提供免費加湯，需要加麵的朋友記得留點湯底。免費加麵（一碗限兩份，無加湯），共碗不提供免費加麵。

需要加麵的話，店家會另外用小碗裝盛。

將加麵的拉麵放入碗中，立刻變成小碗的叉燒拉麵。

山本屋拉麵的基本麵量對女生而言，份量足夠！對於發育中的學生，應該有機會加麵兩次。湯頭沒有日本拉麵那麼濃醇鹹香，但入口還是能感受到湯頭的厚度與層次，濃度還能調整，更符合台灣人的口感。有來台中火車站旅遊逛街，喜歡吃拉麵、丼飯或是喜歡貓咪的人，可以來山本屋試試看。

山本屋日式拉麵

地址：台中市南區復興路三段399號1樓

電話：0422206193

營業時間：11：00－22：00

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