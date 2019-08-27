點評：看起來好好吃哦～





文、圖／食癮，拾影



傍晚是一天最奇妙的時刻，那時的天空，也許能同時看見太陽與月亮，那時的街道，被夕陽西曬成金黃色的大道，像是擁有魔法一般，也許在下個轉角就走進另一條平行時空，或是路過亮起燈籠的門口，才發現裏頭是小時候熟悉的柑仔店，有著奶奶的味道。

位於景美三福街口，有一座在現代看來十分顯眼的懷舊老宅：土角厝懷舊小吃店，在傍晚時就點起門前的兩盞大紅燈籠，經過門口還能看見裏頭的老闆正忙進忙出的待客準備。記得第一次路過發現土角厝是在週末夜，店裡正是高朋滿座，乾杯、大快朵頤的笑聲傳出街巷，好不熱鬧，讓人不被吸引都難。

走進土角厝，就像步入時光隧道，眼前所能見到的一切，約莫都是好多年前的生活，與上一代的記憶。「是伊能靜的歌，落入凡間的精靈」聽著背景音樂便哼哼唱起歌來的家人，說著那時候的玉女時代、台灣偶像，正好我們坐的位子，身旁牆上便擺滿了復古黑膠唱片，看著那些熟悉的歌星與陌生的歌名，原來，那些都是爸媽們也曾瘋狂過的青春年少。

一直覺得自己生在一個剛剛好的時代，正好是在新與舊的銜接點。小時候看得是錄影帶，後來常常把VCD與DVD搞混，收藏一大堆CD唱片，卻在國中的時候開始只聽MP3，然而，這些名詞對我們而言不陌生，卻都已是好遙遠的記憶了，回想起來才發現，原來我們的童年，好像已經成為上一個時代的事情。

在土角厝用餐的時候，對於播送的老歌雖沒有太多印象，但九零後出生的我，則是對店裡的這一間柑仔店產生共鳴。是在小學之前，每次回親戚家，奶奶總會給我幾個零錢，讓我和其他孩子們一起去巷口的柑仔店買零食和飲料。腦海裡的柑仔店，就像是土角厝裡的那樣，在櫃子上放著滿滿的東西，讓當時的我看得目不轉睛。

來到土角厝，這裡明明是一間台式餐廳，卻像是進行了一趟懷舊文化巡禮。慶幸才剛開始營業的時間，客人還不算多，於是我們在店裡東逛西逛著，才發現除了放牛班，還有一間包廂，是可以容納十多人的訓導處，轉個彎，卻又突然走到景美大戲院，連結著廁所與另一個用餐空間。然而，坐在戲院佈景旁的戶外座位也是特別有韻味，只可惜夏天實在太熱了，露天雅座只得留到台灣的冬天吧。

▲當天現撈直送的地震魚（海龍王）

不知是不是因為近日地震頻頻，當天店裡竟送進一條近三米高的地震魚，老闆立刻興奮地叫著我們出來迎接、拍照。

▲脆皮桶仔雞（需預訂）＄700元

土角厝的招牌料理，便是這份古早味現烤桶仔雞，在電話預訂時，店家便會詢問是否需要訂購，若是現場點的話，便須等候一個小時的時間。一整隻桶仔雞，適合三到四人一同分享，香脆且不油膩的外皮、儘管是胸肉也相當軟嫩的雞肉，搭配著帶有芥末嗆香的胡椒鹽，或是滿滿精華的雞湯，都十分過癮好吃。

▲乾燒嫩豬肝＄160元、酥炸青蚵嫂＄160元

在台式熱炒店，這兩盤會是我心目中的必點菜單，缺一不可。土角厝的蚵仔酥不僅份量多，蚵仔也算飽滿大顆，吃來令人有滿足感，不過更令我意外的是嫩煎豬肝的份量，比起以往在熱炒店吃到的煎豬肝，不僅是多，還較大片。豬肝則是彈嫩且越嚼越香，配上芝麻與特調醬汁，一口豬肝、一口白飯，完全停不下來。

▲金沙軟絲仔＄220元

不知道是從什麼時候，開始愛上料理中出現鹹蛋的滋味。原先想點金沙苦瓜或蘆筍，卻在最後被菜單上的金沙軟絲仔給吸引，香鹹與鮮味的搭配，卻是意外契合，咀嚼著軟絲時在嘴裡迸發著鹹蛋與蔥花的氣息，實在誘人。

▲蔥爆香牛柳＄220元

洋蔥與大蔥段結合的蔥爆香，搭上炒牛柳是很合適、且下飯的搭配，只不過與其他道菜相比之下，這盤牛柳顯得較為平凡，口味不錯，但是記憶點不深刻。

▲紅燒土魠魚＄380元

幾乎沒有魚刺的紅燒土魠魚，對於喜歡吃魚卻又懶得挑刺的人們，是最貼心的選擇。經過紅燒料理，讓滿滿的蔥香、醬香與滷製香氣佈滿於魚肉之間，這盤土魠魚乍看相當家常一般，卻擁有讓人意猶未盡的滋味，相當好吃。

▲清炒空心菜＄100元

最後，以一盤清炒蔬菜結束整桌的大魚大肉，搭著蒜末快炒的青菜，倒也有些下飯。

乾完這杯，大家紛紛起身離座，帶著飽足的心情與胃口，準備歸途，才發現店外天色已黑，身旁卻仍有好幾桌正開始歡欣的客人，也和我們一樣，隨著旋律哼歌，四處張望，用興奮與驚喜的眼神看著土角厝里的每一處角落，像是在夜幕降臨時，讓自己回到了記憶裡的年輕歲月；回到兒時的柑仔店，如今不買零食，我們在這裡吃的是一桌熱鬧。《未成年請勿飲酒，酒後請勿開車》

土角厝懷舊小吃店

地址：台北市文山區三福街2－1號

電話：0229339699

營業時間：11：30～13：30、17：00～00：30（週一中午不營業）

食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。

部落格、FB