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搶攻網紅團購經濟　六福三大必點麵品在486團購網獨賣

ETtoday餓勢力

▲搶攻網紅團購經濟　六福三大必點麵品在486團購網獨賣。（圖／六福提供）
▲六福三大必點麵品在486團購網獨賣。（圖／六福提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

六福旅遊集團去年底整合旗下台北威斯汀六福皇宮和六福客棧館內餐廳經典料理，正式跨足零售、電商通路，為了為擴大市場，六福與486先生團購網合作獨賣六福皇宮三大招牌必點麵品本幫醃篤鮮高湯麵、南洋極品叻沙海鮮麵、極黑和牛牛肉麵。

▲搶攻網紅團購經濟　六福三大必點麵品在486團購網獨賣。（圖／六福提供）
▲極黑和牛牛肉麵（380元／盒）。

六福觀察消費型態不斷改變，網紅經濟已成趨勢，近年網紅紛紛進軍團購市場開外掛，儼然成電商新勢力，這次與486先生團購網首發合作將以零售電商三款新品，六福皇宮三大招牌必點麵品本幫醃篤鮮高湯麵、南洋極品叻沙海鮮麵、極黑和牛牛肉麵，不僅將產品直送到府，民眾在家只要花6分鐘解凍加熱，就能輕鬆享有五星飯店師傅手作的美味料理，486先生團購網獨家販售麵品3入組，原價1,080~1,140元，優惠價格999元。

▲搶攻網紅團購經濟　六福三大必點麵品在486團購網獨賣。（圖／六福提供）
▲本幫醃篤鮮高湯麵。

極黑和牛牛肉麵（380元／盒）是每個到過六福皇宮Elite Café的客人必點美味，主廚運用大量牛骨、蔬菜爆香蔥、薑、蒜、辣椒等辛香料，再熬煮8小時以上的濃郁紅燒牛肉湯，並且每碗至少4塊牛肉，融合日本和牛及安格斯牛的紮實口感及豐富油花的大塊和牛豪邁上桌。

▲搶攻網紅團購經濟　六福三大必點麵品在486團購網獨賣。（圖／六福提供）
▲南洋極品叻沙海鮮麵。

南洋極品叻沙海鮮麵（360元／盒）源自於絲路宴餐廳經典菜色，大隻的白蝦、花枝、淡菜的豐美海鮮，加上叻沙微辣超涮嘴湯頭，不用飛星馬也能享有南洋風情；本幫醃篤鮮高湯麵源自六福皇宮留園上海料理，上海醃篤鮮其湯底以大量老母雞、雞腳、豬後腿、赤肉、豬皮等多種膠質豐厚的食材，搭配100公斤的水慢慢熬煮濃縮成40公斤的精華濃湯，再加入春筍、鹹肉、鮮豬肉和百頁結，呈現上海本幫風味。

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